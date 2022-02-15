У Бердичеві місцеві жителі вимагають облаштувати пішохідний перехід через залізничні колії, які пролягають між двома вулицями міста. Залізниця розділяє місто на дві частини, тож щодня люди вимушені або перебігати колії у невстановленому місці, або йти близько п'яти кілометрів до найближчого переходу. Про це Суспільному розповів місцевий житель Анатолій.

За його словами, раніше на цих коліях були встановлені бетонні плити, завдяки яким перейти через залізницю було простіше, проте після нещасного випадку, коли на цьому місці загинув чоловік, плити демонтували. Нині жителі Бердичева продовжують переходити через залізницю. Пан Анатолій через ці колії переходить двічі на день, коли йде на роботу чи з роботи. Каже, має або ж робити коло до найближчого переходу, або ж переходити тут.

"Тут люди постійно ходять, а куди ще нам йти? До мосту йти пару кілометрів, хто туди піде? Бачите, велосипед беру в руки і йду по коліях, а як по-іншому? Через міст цей велосипед нести? Там так само його у руках треба тягнути", – каже Анатолій.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Пан Анатолій через колії переходить двічі на день, коли йде на роботу чи з роботи

Фото: Суспільне Житомир

Залізниця пролягає між двома вулицями міста – Білопільською і Пушкіна, розділяючи місто навпіл. Місцеві жителі кажуть, що щодня тут проходить багато людей, в тому числі і діти, які добираються до школи. Багато хто, аби не робити коло у кілька кілометрів до найближчого переїзду, залишає свої автівки з одного боку залізниці, а далі пішки через колії йде на роботу.

"Зранку і ввечері тут проходить тисяча людей, – каже місцевий житель Павло. – Йдуть на роботу і з роботи всі працівники хлібозаводу "Прогрес". Діти йдуть до школи теж через ці колії. Як тут з візочком дитячим проїхати? В мене невістка тут так ходить, як їй тут пройти? Візочком чіплятись за колії?".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Місцевий житель Павло каже, що щодня тут проходить багато людей, в тому числі і діти, які добираються до школи

Фото: Суспільне Житомир

В "Укрзалізниці" на запит про можливість облаштування на цьому місці переїзду відповіли, що організація наземного переходу є неможливою через інтенсивний рух поїздів та обмежену видимість.

"Влаштування на цьому місці пішохідного переходу для жителів прилеглих до колії мікрорайонів міста Бердичів є технічно неможливим та аварійно небезпечним. Забезпечення належного рівня безпеки пішоходів при перетині залізничних колій можливо шляхом будівництва пішохідних переходів у різних рівнях із залізничними коліями (міст або тунель)", – йдеться у відповіді "Укрзалізниці".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Міський голова Бердичева Сергій Орлюк каже, що вже розглядають варіант будівництва підземного пішохідного та автомобільного переїзду. Нині чекають від "Укрзалізниці" технічних умов. Фінансово цей проєкт місто саме реалізувати не зможе, тож після отримання технічних умов звертатимуться до Верховної Ради.

"У нас цією колією третя частина міста відділена від основної частини міста, тому навіть швидка допомога і пожежна служба, де має бути оперативність, їдуть в об'їзд. "Укрзалізниця" сказала, що вони готові це питання обговорити. Наше завдання – зробити проєкт, а вони розкажуть, які норми, особливості і як вирішувати це питання".

Фото: Суспільне Житомир Міський голова Бердичева Сергій Орлюк каже, що нині розглядають варіант будівництва підземного пішохідного та автомобільного переїзду

Фото: Суспільне Житомир

Читайте також

"Укрзалізниця" збільшила кількість приміських поїздів у напрямку Коростеня на Житомирщині.

На Житомирщині у водах, скинутих у річку Гнилоп'ять, вдвічі перевищено вміст аміаку та хімелементів.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber