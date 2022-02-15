Заспівають гімн на Центральній площі. У Чернівцях відзначать День єднання

16 лютого о 10:00 на Центральній площі в Чернівцях виконають гімн України до Дня єднання. Також піднімуть прапор, що на вулиці Сидора Воробкевича.

Про це йдеться на сайті міської ради.

Через проведення акції з 09:30 до 10:00 перекриють рух транспорту від Соборної до Центральної площі. Також з 10:00 до 10:30 заборонять проїзд перед пам’ятником Тарасу Шевченку на ділянці від вулиці Поштової до Головної.

Про відзначення Дня єднання 16 лютого оголосив президент Зеленський. Це пов'язано з загрозою повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Указ про відзначення оприлюднили на сайті Офісу президента.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на тлі напруженості навколо ескалації на кордоні з Росією. Він повідомив, що день 16 лютого, який анонсують, як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

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