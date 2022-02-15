Чернівецька міськрада може виділити на тероборону 5 мільйонів гривень

Депутати Чернівецької міськради можуть виділити 5 мільйонів гривень на підтримку тероборони в області. Це рішення розглянуть на позачерговій сесії.

Про це повідомили на сайті міської ради.

На сесії винесуть на голосування зміни до бюджету. Сесія відбудеться 15 лютого.

На фінансування тероборони області передбачено 20 мільйонів гривень. Водночас, окрім облради, гроші також виділятимуть громади області. Про це раніше під час виступу в облраді сказав заступник голови ОДА Богдан Ковалюк сказав.

На них купуватимуть предмети першої необхідності та речі індивідуального захисту.

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