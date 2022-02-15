Шуляк заявила, що не має інформації про "слуг", що перебувають за кордоном

Голова партії "Слуга народу", заступниця керівника парламентської фракції Олена Шуляк не поінформована щодо перебування народних депутатів зі "Слуги народу" за кордоном, передає кореспондентка Суспільного.

"На сьогодні максимальна явка всіх депутатів. У мене немає інформації щодо того, що хтось не перебуває в Україні", – заявила політикиня під час брифінгу у парламенті.

Станом на 10:00 15 лютого у Верховній раді 15 лютого зареєструвалися 216 народних депутатів. Як відомо, для ухвалення рішення парламентом необхідна присутність 226 депутатів.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

13 лютого видання "Українська правда" опублікувало матеріал про те, що з України вилетіли понад 20 приватних і чартерних літаків з українськими олігархами та народними депутатами. Станом на 14 лютого понад 20 країн оголосили про скорочення персоналу дипломатичних місій у Києві або повної евакуації посольств до міст Західної України.

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