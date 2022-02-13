На Донбасі бойовики погрожували спостерігачам ОБСЄ в'язницею. БПЛА СММ знову зазнавали впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, унаслідок ймовірного глушіння). Про це йдеться в офіційному звіті ОБСЄ.

"У пункті пропуску на кордоні біля н. п. Довжанське (непідконтрольний урядові, 84 км на південний схід від Луганська) член збройних формувань сказав патрулю Місії залишити цей район, заявивши, що "СММ не дозволено відвідувати цей район без узгодження з його керівництвом», та погрожуючи "арештувати та посадити спостерігачів Місії до в'язниці, якщо вони не залишать цей район на його вимогу". Він також додав, що «СММ дозволяється виконувати свою роботу уздовж лінії зіткнення, а не у прикордонних районах", — йдеться у звіті.

У звіті Місії йдеться про те, що на залізничній станції "Червона Могила" в н. п. Вознесенівка 2 члени збройних формувань сказали патрулю Місії залишити територію залізничної станції, оскільки там, за їхніми словами, "немає нічого для моніторингу".

Читайте також: Місія втратила два безпілотники на сході України

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber