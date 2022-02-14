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У Львові студенти вимагали відставки міністра освіти і науки Шкарлета
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У Львові студенти вимагали відставки міністра освіти і науки Шкарлета

Катерина Садловська Олена Данило
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У Львові студенти вимагали відставки міністра освіти і науки Шкарлета Суспільне Львів

У Львові вийшли на протест проти міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Львівські студенти прийшли на Площу Ринок та влаштувати перформанс. Протестувальники вимагали відставки міністра.

Там зібралося близько 50 людей. Із собою вони принесли плакати.

У Львові студенти вийшли на протест з вимогою відставки міністра освіти і науки ШкарлетаСуспільне Львів

Студенти із плакатами на площі Ринок

"Вона приурочена до Дня святого Валентина, тому що в нашій країні зараз сформувалася, жартома кажучи, дуже некрасива пара — це Сергій Шкарлет і наука. Ми вважаємо, шо ця пара вже в аб'юзивних стосунках перебуває і потрібно спонукати до того, щоб вони розлучилися. Якщо говорити без жартів, то Шкарлет уже вкотре перевищує повноваження", — каже співорганізатор акції Віталій Побережний.

Співорганізаторка акції Дарина Корж каже, що останньою краплею стало перевищення повноважень міністра.

У Львові студенти вийшли на протест з вимогою відставки міністра освіти і науки ШкарлетаСуспільне Львів

У Львові студенти вийшли на протест з вимогою відставки міністра освіти і науки Шкарлета

"Сергій Шкарлет перевищив свої повноваження і не визнав вибори президента в Могилянці, що не є законним. При тому, що він ігнорував дуже багато інших випадків, корупційних скандальних в інших університетах і ніяк не реагував. Це була остання крапля. Студенти зрозуміли, що так не може продовжитися, людина, яка не є компетентною, вона не може вчиняти незаконні дії на своїй посаді", — говорить Дарина Корж.

Схожа акція протесту відбулася і у Києві вранці, 14 лютого.

Що відомо

  • 27 січня під час виборів президента Києво-Могилянської академії дільницю, розташовану в університеті, атакувала група невідомих людей в масках, які викрали скриньку з бюлетенями та намагались зіпсувати бюлетені в другій скриньці за допомогою "зеленки". 28 січня стало відомо, що на виборах переміг колишній міністр освіти Сергій Квіт.
  • 1 лютого Міністерство освіти і науки оприлюднило заяву, в якій зазначило, що результати виборів президента вишу неможливо встановити через викрадення однієї зі скриньок для голосування.
  • 2 лютого професор НаУКМА та науковий директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань повідомив, що студенти університету готують протест через позицію міністерства. Наступного дня студенти Києво-Могилянської академії оголосили безстроковий страйк
  • 3 лютого уряд вирішив скасувати наказ про призначення повторних виборів у Києво-Могилянській академії, аби уникнути довготривалих судових процесів.
  • 4 лютого парламентська фракція партії "Голос" ініціювала збір підписів за відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

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