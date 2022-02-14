У Львові студенти вимагали відставки міністра освіти і науки Шкарлета

У Львові вийшли на протест проти міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Львівські студенти прийшли на Площу Ринок та влаштувати перформанс. Протестувальники вимагали відставки міністра.

Там зібралося близько 50 людей. Із собою вони принесли плакати.

Суспільне Львів Студенти із плакатами на площі Ринок

"Вона приурочена до Дня святого Валентина, тому що в нашій країні зараз сформувалася, жартома кажучи, дуже некрасива пара — це Сергій Шкарлет і наука. Ми вважаємо, шо ця пара вже в аб'юзивних стосунках перебуває і потрібно спонукати до того, щоб вони розлучилися. Якщо говорити без жартів, то Шкарлет уже вкотре перевищує повноваження", — каже співорганізатор акції Віталій Побережний.

Співорганізаторка акції Дарина Корж каже, що останньою краплею стало перевищення повноважень міністра.

Суспільне Львів У Львові студенти вийшли на протест з вимогою відставки міністра освіти і науки Шкарлета

"Сергій Шкарлет перевищив свої повноваження і не визнав вибори президента в Могилянці, що не є законним. При тому, що він ігнорував дуже багато інших випадків, корупційних скандальних в інших університетах і ніяк не реагував. Це була остання крапля. Студенти зрозуміли, що так не може продовжитися, людина, яка не є компетентною, вона не може вчиняти незаконні дії на своїй посаді", — говорить Дарина Корж.

Схожа акція протесту відбулася і у Києві вранці, 14 лютого.

Що відомо

27 січня під час виборів президента Києво-Могилянської академії дільницю, розташовану в університеті, атакувала група невідомих людей в масках, які викрали скриньку з бюлетенями та намагались зіпсувати бюлетені в другій скриньці за допомогою "зеленки". 28 січня стало відомо, що на виборах переміг колишній міністр освіти Сергій Квіт.

1 лютого Міністерство освіти і науки оприлюднило заяву, в якій зазначило, що результати виборів президента вишу неможливо встановити через викрадення однієї зі скриньок для голосування.

2 лютого професор НаУКМА та науковий директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань повідомив, що студенти університету готують протест через позицію міністерства. Наступного дня студенти Києво-Могилянської академії оголосили безстроковий страйк

3 лютого уряд вирішив скасувати наказ про призначення повторних виборів у Києво-Могилянській академії, аби уникнути довготривалих судових процесів.

4 лютого парламентська фракція партії "Голос" ініціювала збір підписів за відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

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