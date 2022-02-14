14 лютого під будівлею Офісу президента розпочався мітинг з вимогою відправити у відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Як повідомляє кореспондентка Суспільного Каріна Бугайченко, для участі у протесті біля ОПУ зібралися кілька сотень людей. Акція відбувається під гаслом "Якщо любиш — піди!".

Каріна Бугайченко, Суспільне "Якщо любиш — піди!". Під Офісом президента мітингують за відставку Шкарлета

Учасники акції тримають плакати та транспаранти із закликами до Сергія Шкарлета залишити обійману посаду.

Як розповів Суспільному голова Студентської ради Національного авіаційного університету Володимир Падєрін, нещодавно відрахований з вишу через нібито порушення правил проживання у гуртожитку, він долучився до акції, щоб захистити територію НАУ від забудови.

"Чинний ректор та його команда до Революції гідності вже забудували територію НАУ трьома житловими комплексами. Після революції їх "турнули" з університету, і зараз вони повернулися, щоб закінчити почате", — зазначив він.

Каріна Бугайченко, Суспільне "Якщо любиш — піди!". Під Офісом президента мітингують за відставку Шкарлета

За словами Падєріна, вже у вересні був оприлюднений дозвіл на зведення на території університету чотирнадцяти 9-поверхових будинків.

"Нещодавно з’явилася інформація, що будинків чотирнадцять, але якісь 25-поверхові, якісь — 15-поверхові. Тобто вони вже за кілька місяців змінюють умови", — обурився активіст.

Він пояснив, що відчуження території та забудова заважає студентам вільно пересуватись територією університету.

Каріна Бугайченко, Суспільне "Якщо любиш — піди!". Під Офісом президента мітингують за відставку Шкарлета

"Ці будинки фактично відчужили частину території НАУ. Наприклад, до одного з корпусів дійти через територію житлових будинків вже не можна, тому що вони поставили паркан і магнітний ключ", — наголосив Падєрін.

Студент прагне зміни керівництва Міносвіти та відставки ректора НАУ, оскільки вважає, що був незаконно відрахований через свою позицію щодо забудови території університету.

"Подати прохання про зняття може лише колектив НАУ або Міністерство освіти. Чинне Міністерство освіти, на мою думку, не буде його знімати", — пояснив він.

Каріна Бугайченко, Суспільне "Якщо любиш — піди!". Під Офісом президента мітингують за відставку Шкарлета

Студентка Києво-Могилянської академії Софія Грязон долучилась до акції через невизнання Міністерством освіти результатів виборів президента Могилянки.

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"Ми вимагаємо відставки пана міністра Сергія Шкарлета, Він не визнав наші вибори в Могилянці, які визнали легітимними наша виборча комісія. Також він заважає автономії університетів — не лише Києво-Могилянської академії. І мені здається, якби я не прийшла, будучи майбутнім соціологом, це було б досить дивно", — зазначила вона.

Каріна Бугайченко, Суспільне "Якщо любиш — піди!". Під Офісом президента мітингують за відставку Шкарлета

За словами студентки, Шкарлет відмовляється виконувати вимоги студентської спільноти.

Представниця студентської колегії НаУКМА Дар’я Шевченко заявила, що основною вимогою демонстрантів є відставка Сергія Шкарлета.

"Наша основна вимога — це відставка Сергія Шкарлета як людини з недоброчесною репутацією, з корупцією, з плагіатом. Ми вважаємо, що це — неприпустимо", — наголосила вона.

За словами студентів, протест триватиме орієнтовно до 12:00. Організатори наголосили, що їхня акція є винятково мирною.

Що відомо

27 січня під час виборів президента Києво-Могилянської академії дільницю, розташовану в університеті, атакувала група невідомих людей в масках, які викрали скриньку з бюлетенями та намагались зіпсувати бюлетені в другій скриньці за допомогою "зеленки". 28 січня стало відомо, що на виборах переміг колишній міністр освіти Сергій Квіт.

1 лютого Міністерство освіти і науки оприлюднило заяву, в якій зазначило, що результати виборів президента вишу неможливо встановити через викрадення однієї зі скриньок для голосування.

2 лютого професор НаУКМА та науковий директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань повідомив, що студенти університету готують протест через позицію міністерства. Наступного дня студенти Києво-Могилянської академії оголосили безстроковий страйк

3 лютого уряд вирішив скасувати наказ про призначення повторних виборів у Києво-Могилянській академії, аби уникнути довготривалих судових процесів.

4 лютого парламентська фракція партії "Голос" ініціювала збір підписів за відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

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