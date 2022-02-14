За добу, 13 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 1171 новий випадок коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померла 1 людина. Ще 286 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 282 268 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 240 447 мешканців області. Померли 9 279 людей.

Що відомо

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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