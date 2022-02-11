Дніпропетровщина отримає понад 1500 курсів препарату для лікування COVID-19

Дніпропетровська область отримає понад 1500 курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Про це йдеться у пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

За словами виконувачки обов`язків директора департаменту охорони здоров’я обладміністрації Вікторії Кулик, МОЗ розподілило між регіонами 60 тис. курсів "Молнупіравіру". 1558 з них очікує Дніпропетровщина.

"Молнупіравір" — препарат прямої дії, який запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Найперше пігулки призначатимуть людям з груп ризику", - розповіла посадовиця.

До однієї упаковки препарату входить повний курс лікування на 5 днів.

Ліки мають надійти до лікарень області протягом наступних десяти днів.

Розподілятимуть їх по лікарнях Дніпра та області згідно з заявками та потребами медзакладів.

Що відомо

Партія у 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" виробництва американської компанії Merck Sharp & Dohme прибула в Київ 6 лютого.

Україна підписала контракт на поставку 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

Препарат пацієнтам видаватимуть безкоштовно. Перевагу будуть надавати пацієнтам з груп ризику та віком старше 60 років.

"Молнупіравір" можна буде отримати тільки за призначенням лікаря. Продаж його через аптеки заборонений. Про це повідомив перший заступник Міністра охорони здоров`я Олександр Комаріда.

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МОЗ розподілило у регіони 60 тисяч курсів "Молнупіравіру" для лікування COVID-19

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