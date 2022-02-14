На Івано-Франківщині за добу медики виявили 436 нових випадків COVID-19

Упродовж 13 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 436 нових випадків COVID-19. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Недугу виявили у 244 жителів Івано-Франківського, 117 — Коломийського, 21 — Калуського, 34 — Надвірнянського, 17 — Косівського, трьох — Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 медпрацівники зареєстрували у 177 587 прикарпатців.
Читайте також: Лідери та аутсайдери. Які темпи вакцинації проти COVID-19 у громадах Франківщини
На Івано-Франківщині впродовж 13 лютого медики зафіксували один летальний випадок з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 391 людина.
Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 982 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 142 016 жителів області.
За добу 13 лютого в Україні медики зафіксували 16 993 нові випадки COVID-19, ушпиталили 2 270 людей, померли 142.
Що відомо
З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Читайте також
- Медзаклади Івано-Франківщини майже на 60% заповнені хворими із COVID-19
- Медзаклади Івано-Франківщини отримають десять генераторів кисню
- Івано-Франківська обласна дитяча лікарня на 100% заповнена хворими на COVID-19
- "90% зразків — це штам "Омікрон". Головний санлікар Франківщини про ситуацію із COVID-19 в області
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!