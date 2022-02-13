Канада переміщує інструкторів місії JTF-U з України до "інших країн Європи"

Міністерство національної оборони Канади переміщує персонал об’єднаної оперативної групи (JTF-U) з України до інших країн Європи. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

JTF-U (Joint Task Force Ukraine) – є частиною навчально-тренувальної місії UNIFIER Канадських Збройних сил для підтримки сил безпеки України.

"Через складну оперативну обстановку, пов’язану з невиправданою агресією Росії проти України, Збройні сили Канади перебувають у процесі тимчасового переміщення компонентів Об’єднаної оперативної групи – Україна (JTF-U) в інші країни Європи", — йдеться у повідомленні.

У Міністерстві національної оборони Канади зазначили, що тимчасове переміщення персоналу JTF-U не означає закінчення місії, а дозволяє "перефокусувати зусилля, забезпечуючи безпеку персоналу".

"Хоча ми можемо підтвердити, що ми перекинули частину наших сил за межі України, ми не будемо обговорювати цифри, місця розташування чи майбутні наміри. Збройні Сили Канади залишаються відданими народу України та своїй місії з підвищення спроможності Сил безпеки України", — повідомили в оборонному відомстві.

Що відомо

12 лютого Міністерство закордонних справ Канади оголосило про зупинення роботи посольства країни у Києві на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили накопичення російських військ поблизу України.

12 лютого глава Пентагону віддав наказ вивести з України 160 військових інструкторів. Американських солдатів виводять заради "безпеки персоналу", їх буде переміщено на інші позиції у Європі.

Міністр збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі 12 лютого також заявив, що британські військові інструктори покинуть країну цими вихідними на тлі загострення ситуації.

13 лютого у посольстві США підтвердили виїзд з України американських представників місії ОБСЄ. Рекомендації влади США щодо виїзду з України на тлі загрози вторгнення Росії стосуються всіх американців, включаючи тих, хто працює в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні (СММ). Про це у коментарі Суспільному заявив пресаташе посольства США в Україні Даніел Лангенкамп.

Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

12 лютого Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

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