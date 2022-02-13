Кулеба обговорив з главою МЗС Туреччини ситуацію на Азовському і Чорному морях

Міністри закордонних справ України й Туреччини Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу обговорили безпекову ситуацію та загрози з боку Росії та Азовському і Чорному морях.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Змістовна розмова з турецьким колегою і другом Мевлютом Чавушоглу щодо створеної РФ безпекової кризи і загроз в Азовському та Чорному морях, дипломатичних шляхів зниження напруги", — написав український міністр.

Також сторони обговорили розвиток військово-технічної співпраці України та Туреччини. Згодом Чавушоглу в ефірі телеканалу CNN Türk повідомив, що Туреччина отримала від джерел у Росії та Білорусі спростування заяв про підготовку вторгнення в Україну.

"Білоруські джерела також заперечують можливість нападу на Україну через Білорусь. Нам потрібно зосередитися на зниженні напруженості. У Росії і НАТО ведеться листування по гарантіях безпеки", – сказав глава МЗС Туреччини.

При цьому він зауважив, що потрібно бути готовими до будь-якого сценарію.

"Ми не в паніці. Ми постійно контактуємо з нашою розвідкою та іншими установами. Ми говоримо про допомогу, яку ми можемо надати нашим громадянам як держава, якщо буде евакуація", – зазначив Чавушоглу.

Що відомо

9 лютого головний редактор профільного видання BlackSeaNews Андрій Клименко повідомив, що РФ перекрила Чорне море в північно-західній частині до межі територіального моря України, а Азовське — від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю. Перекриття пов'язане з військово-морськими навчаннями.

10 лютого у ВМС України повідомили, що близько 70% акваторії Азовського моря закриті для цивільного судноплавства через розміщення навігаційних попереджень Російською Федерацією.

МЗС України назвало агресивними обмеження Росією судноплавства в акваторіях Чорного та Азовського морів 13-19 лютого. Водночас речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що обмеження судноплавства в Чорному та Азовському морях "відповідає міжнародному праву" і не обмежує рух комерційних суден.

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