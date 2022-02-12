У справі про катастрофу Ан-26 на Харківщині призначили склад суду

Орджонікідзевський районний суд Харкова сформував склад суду для розгляду справи про катастрофу літака Ан-26 під Чугуєвом.
Про це Суспільному стало відомо з сайту "Судова влада".
"11.02.2022. Призначено склад суду", — вказано у таблиці про стан розгляду справ.
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За клопотанням одного з обвинувачених суд мав сформувати колегію. На сайті "Судової влади" вказане прізвище однієї з суддів — Олена Валеріївна Бугера.
Що відомо
- 25 вересня 2020 року під Чугуєвом впав військовий літак Ан-26Ш. Внаслідок катастрофи загинули 26 курсантів та офіцерів. Один курсант вижив. Після катастрофи його звільнили з університету за станом здоров'я.
- У судовому процесі про катастрофу Ан-26 на Харківщині — понад пів сотні учасників. Потерпілі виступають проти затягування судового розгляду.
- Державне бюро розслідувань направило справу про катастрофу до Чугуївського міського суду 14 січня 2022 року. На підготовчому засіданні 28 січня суд задовольнив клопотання одного із захисників обвинувачених про розгляд справи у складі колегії. У Чугуївському міському суді через брак суддів не змогли сформувати колегії і звернулися до Харківського апеляційного суду. Харківський апеляційний суд визначив, що справу розглядатиме Орджонікідзевський райсуд Харкова.
- У Верховному суді один з обвинувачених просив змінити підсудність — передати справу з Чугуївського міського суду до Вінницького міського суду. 31 січня Касаційний кримінальний суд залишив це клопотання без задоволення.
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