У справі про катастрофу Ан-26 на Харківщині призначили склад суду

Орджонікідзевський районний суд Харкова сформував склад суду для розгляду справи про катастрофу літака Ан-26 під Чугуєвом.

Про це Суспільному стало відомо з сайту "Судова влада".

"11.02.2022. Призначено склад суду", — вказано у таблиці про стан розгляду справ.

За клопотанням одного з обвинувачених суд мав сформувати колегію. На сайті "Судової влади" вказане прізвище однієї з суддів — Олена Валеріївна Бугера.

Що відомо

25 вересня 2020 року під Чугуєвом впав військовий літак Ан-26Ш. Внаслідок катастрофи загинули 26 курсантів та офіцерів. Один курсант вижив. Після катастрофи його звільнили з університету за станом здоров'я.

У судовому процесі про катастрофу Ан-26 на Харківщині — понад пів сотні учасників. Потерпілі виступають проти затягування судового розгляду.

Державне бюро розслідувань направило справу про катастрофу до Чугуївського міського суду 14 січня 2022 року. На підготовчому засіданні 28 січня суд задовольнив клопотання одного із захисників обвинувачених про розгляд справи у складі колегії. У Чугуївському міському суді через брак суддів не змогли сформувати колегії і звернулися до Харківського апеляційного суду. Харківський апеляційний суд визначив, що справу розглядатиме Орджонікідзевський райсуд Харкова.

У Верховному суді один з обвинувачених просив змінити підсудність — передати справу з Чугуївського міського суду до Вінницького міського суду. 31 січня Касаційний кримінальний суд залишив це клопотання без задоволення.

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