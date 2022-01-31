Касаційний кримінальний суд не задовольнив клопотання одного з захисників обвинувачених, який просив направити справу Ан-26 з Чугуївського міського суду до Вінницького міського суду.
Згідно з рішенням Касаційного кримінального суду справу має розглядати Чугуївський міський суд, повідомили Суспільному у пресслужбі Верховного суду.
"Колегія суддів ККС ВС залишила клопотання захисника без задоволення. Тому розгляд кримінального провадження продовжуватиметься в Чугуївському міському суді Харківської області", — повідомляє пресслужба ВС.
Захисник одного з обвинувачених (хто саме, у суді не уточнюють) просив відправити справу на розгляд Вінницького міського суду Вінницької області, мотивуючи клопотання "тим, що злочин, у якому обвинувачується його підзахисний (недбале ставлення до військової служби), був вчинений у приміщенні командування Повітряних Сил ЗСУ у м. Вінниці".
"Прокурор та потерпілі в кримінальному провадженні були проти задоволення клопотання захисника, вважаючи, що кримінальне провадження має розглядатися за місцем, де сталася авіакатастрофа", — повідомили у Верховному суді.
У Чугуївському міському суді мають сформувати колегію для розгляду справи. Якщо необхідної кількості суддів не буде, для вирішення цього питання справу передадуть до Харківського апеляційного суду.
Що відомо
- 25 вересня 2020 року під Чугуєвом впав військовий літак Ан-26Ш. Внаслідок катастрофи загинули 26 курсантів та офіцерів. Один курсант вижив.
- Державне бюро розслідувань направило справу про катастрофу до суду 14 січня 2022 року. Підготовче засідання у справі призначили на 28 січня.
- У судовому процесі про катастрофу Ан-26 на Харківщині — понад пів сотні учасників.
- 28 січня Чугуївський міський суд задовольнив клопотання одного з обвинувачених у катастрофі Ан-26 про колегіальний розгляд справи.