Касаційний кримінальний суд не задовольнив клопотання одного з захисників обвинувачених, який просив направити справу Ан-26 з Чугуївського міського суду до Вінницького міського суду.

Згідно з рішенням Касаційного кримінального суду справу має розглядати Чугуївський міський суд, повідомили Суспільному у пресслужбі Верховного суду.

"Колегія суддів ККС ВС залишила клопотання захисника без задоволення. Тому розгляд кримінального провадження продовжуватиметься в Чугуївському міському суді Харківської області", — повідомляє пресслужба ВС.

Захисник одного з обвинувачених (хто саме, у суді не уточнюють) просив відправити справу на розгляд Вінницького міського суду Вінницької області, мотивуючи клопотання "тим, що злочин, у якому обвинувачується його підзахисний (недбале ставлення до військової служби), був вчинений у приміщенні командування Повітряних Сил ЗСУ у м. Вінниці".

"Прокурор та потерпілі в кримінальному провадженні були проти задоволення клопотання захисника, вважаючи, що кримінальне провадження має розглядатися за місцем, де сталася авіакатастрофа", — повідомили у Верховному суді.

У Чугуївському міському суді мають сформувати колегію для розгляду справи. Якщо необхідної кількості суддів не буде, для вирішення цього питання справу передадуть до Харківського апеляційного суду.

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