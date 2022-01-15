Справу про катастрофу Ан-26 передали до суду — Офіс генпрокурора

Справу про катастрофу Ан-26 з шістьма підозрюваними передали до Чугуївського міського суду. Судитимуть підозрюваних за двома статтями Кримінального кодексу.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Як зазначається, серед підозрюваних — колишній Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України, екскомандир військової частини А4104, два його заступники, керівник польотами та, на той час, виконувач обов'язки начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. За даними слідства, вони "не забезпечили безпеку польотів на ввірених їм напрямах. Крім того, вони порушили правила підготовки та проведення польотів". Судитимуть підозрюваних за фактами порушення правил підготовки та проведення польотів і недбалого ставлення до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України).

У Державному бюро розслідувань повідомили, що досудове розслідування тривало сім місяців та 10 днів, вказавши, що це "рекордні для кримінальних проваджень такої категорії строки", після чого ще протягом восьми місяців із матеріалами справи ознайомлювалися підозрювані, захист, потерпілі та представники.

"Якщо провину вищевказаних осіб буде доведено у суді, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років", — зазначили у ДБР.

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