Справу про катастрофу Ан-26 передали до суду — Офіс генпрокурора

Справу про катастрофу Ан-26 з шістьма підозрюваними передали до Чугуївського міського суду. Судитимуть підозрюваних за двома статтями Кримінального кодексу.
Про це повідомив Офіс Генпрокурора.
Як зазначається, серед підозрюваних — колишній Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України, екскомандир військової частини А4104, два його заступники, керівник польотами та, на той час, виконувач обов'язки начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. За даними слідства, вони "не забезпечили безпеку польотів на ввірених їм напрямах. Крім того, вони порушили правила підготовки та проведення польотів". Судитимуть підозрюваних за фактами порушення правил підготовки та проведення польотів і недбалого ставлення до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України).
У Державному бюро розслідувань повідомили, що досудове розслідування тривало сім місяців та 10 днів, вказавши, що це "рекордні для кримінальних проваджень такої категорії строки", після чого ще протягом восьми місяців із матеріалами справи ознайомлювалися підозрювані, захист, потерпілі та представники.
"Якщо провину вищевказаних осіб буде доведено у суді, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років", — зазначили у ДБР.
Що відомо
- 25 вересня 2020 року під Чугуєвом впав військовий літак Ан-26Ш. У результаті катастрофи загинули 26 курсантів. Ще один курсант В'ячеслав Золочевський вижив.
- Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).
- ДБР назвало чотири версії катастрофи Ан-26.
- У кінці жовтня 2020 року урядова комісія озвучила висновки про причини катастрофи літака Ан-26 на Харківщині.
- У грудні Державне бюро розслідувань України оголосило підозри трьом посадовцям: це командувач Повітряних сил Збройних сил України Сергій Дроздов; колишній командир військової частини А4104 В'ячеслав Глазунов, колишній керівник управління польотами на аеродромі "Чугуїв" Олександр Жук.
- У квітні 2021 року слідчі ДБР вручили ще три підозри у справі катастрофи Ан-26: заступнику командира військової частини А4104 Віктору Вовку, заступнику командира з льотної підготовки Роману Куценку та депутату обласної ради Олександру Турінському, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.
- У травні ДБР завершило розслідування катастрофи Ан-26 на Харківщині та назвало її основні причини. За час розслідування провели понад 150 експертиз.
- У серпні суд звільнив з-під варти колишнього керівника польотів на аеродромі в Чугуєві Олександра Жука.
- 2 вересня екскерівнику ХНУПС Олександру Турінському пом'якшили запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов'язання.
- Слідчий ДБР у справі Іван Пузиревський в інтерв'ю Суспільному повідомив, що всі потерпілі та четверо з шести підозрюваних у справі про падіння військового літака Ан-26 ознайомилися з матеріалами справи.
- У вересні 2021 генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що розгляд справи затягує один з підозрюваних, колишній командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Сергій Дроздов жодного разу не з’явився до Державного бюро розслідувань та не ознайомився із матеріалами досудового розслідування.