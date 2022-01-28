В'ячеслав Золочевський — єдиний, хто вижив у катастрофі військового літака у Чугуєві, поки не озвучуватиме своєї позиції щодо самої катастрофи та ставлення до обвинувачених.

Про це Суспільному сказав адвокат потерпілого Золочевського біля Чугуївського міського суду, де 28 січня мало відбутися підготовче засідання.

"Поки що процес не розпочався, тому у нас коментарів немає. Позицію озвучувати поки що не будемо, це адвокатська таємниця", — сказав адвокат.

Кого Золочевський вважає винним у катастрофі, сам потерпілий не відповів. Підтвердив, що звільнений з університету: "Звільнився".

В'ячеслав Золочевський від осені минулого року не є курсантом університету Повітряних сил та звільнився за станом здоров'я, сказав Суспільному речник Харківського національного університету Повітряних сил Олег Кошовий.

"Його визнали обмежено придатним до польотів. Ми хотіли втримати його, щоб він навчався далі, щоб він досяг успіху на факультеті цивільної авіації, але він не виявив бажання, сказав, що після пережитого, хоче відійти від цього, поставити навчання на паузу", — розказав Кошовий.

Доповнюється

Що відомо

25 вересня 2020 року під Чугуєвом впав військовий літак Ан-26Ш. Внаслідок катастрофи загинули 26 курсантів та офіцерів. Один курсант вижив.

Державне бюро розслідувань направило справу про катастрофу до суду 14 січня 2022 року.

У судовому процесі про катастрофу Ан-26 на Харківщині — понад пів сотні учасників.

На підготовчому засіданні представник 28 потерпілих планує заявити цивільні позови на загальну суму 28 млн грн до Міноборони, військової частини А-4104 та Державної казначейської служби.

Перед засіданням у суді посилили безпеку. Потерпілі у справі виступають проти затягування судового розгляду.

28 січня Чугуївський міський суд задовольнив клопотання одного з обвинувачених у катастрофі Ан-26 про колегіальний розгляд справи. Нову дату підготовчого засідання призначать після сформування колегії.

Слухайте подкаст Суспільного Харків "Ан-26. Історія останнього польоту" на платформах у SoundCloud, Apple та Google Podcasts