Справу про катастрофу Ан-26 розглядатиме колегія суддів

Чугуївський міський суд задовольнив клопотання одного з обвинувачених у катастрофі Ан-26 про колегіальний розгляд справи. Сьогоднішнє засідання завершилося — нову дату підготовчого засідання призначать після сформування колегії.

Це було єдине клопотання, яке розглянув суд 28 січня, повідомляє кореспондент Суспільного.

"Судом задоволено клопотання захисника обвинуваченого про визначення колегіального розгляду справи. Сьогодні ця ухвала буде передана до канцелярії суду для визначення складу суду. Після того, як буде визначено склад суду, буде озвучена наступна дата підготовчого судового засідання", — сказала Суспільному секретарка судового засідання Ксенія Шикова.

Як скоро це визначиться, секретарці невідомо.

Хто просив колегіального розгляду

Про розгляд справи у складі колегії суддів клопотав захисник одного з обвинувачених — екскомандира військової частини А4104 В'ячеслав Глазунова, сказав журналістам прокурор у справі Павло Юхимович.

"В такій категорії справ, а саме, де санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років, суд зобов'язаний роз'яснити обвинуваченим право на розгляд такої категорії справ колегіально, у складі трьох суддів. Що одним із захисників обвинувачених і було заявлено відповідне клопотання", — сказав Павло Юхимович.

Він зазначив, що прокуратура не може заперечувати, адже це законне право обвинувачених. Прокурор також додав, що йому не відомо, чи є у Чугуївському міському суді можливість сформувати колегію з огляду на кількість суддів.

Стороні обвинувачення не відомо, чи готує сторона захисту клопотання про зміну підсудності.

"Подальші всі клопотання повинні вирішуватися трійкою... Я не бачу перепон для того, щоб це кримінальне провадження слухалося у Чугуївському міському суді. Всі судді, якщо вони вже судді, є професійними. Якщо буде трійка, я не бачу перепон для розгляду Чугуївським міським судом", — зазначив Юхимович.

Що відомо

25 вересня 2020 року під Чугуєвом впав військовий літак Ан-26Ш. Внаслідок катастрофи загинули 26 курсантів та офіцерів. Один курсант вижив.

Державне бюро розслідувань направило справу про катастрофу до суду 14 січня 2022 року. Справу слухатиме суддя Чугуївського міського суду Оксана Золотоверха.

У судовому процесі про катастрофу Ан-26 на Харківщині — понад пів сотні учасників.

На підготовчому засіданні представник 28 потерпілих планує заявити цивільні позови на загальну суму 28 млн грн до Міноборони, військової частини А-4104 та Державної казначейської служби.

Перед засіданням у суді посилили безпеку — чергують кілька десятків поліцейських. Потерпілі у справі виступають проти затягування судового розгляду і готові їздити на засідання.

Слухайте подкаст Суспільного Харків "Ан-26. Історія останнього польоту" на платформах у SoundCloud, Apple та Google Podcasts