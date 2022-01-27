У справі про катастрофу Ан-26 під Чугуєвом — понад 50 учасників включно з адвокатами.

Про це Суспільному напередодні підготовчого засідання, призначеного на 28 січня, повідомили у Чугуївському міському суді.

Обвинувачуються шестеро посадовців:

Сергій Дроздов, екскомандувач Повітряних сил; Вячеслав Глазунов, екскомандир військової частини А4104; Олександр Жук, екскерівник польотів частини А4104; Олександр Вовк, ексзаступник командира частини А4104; Роман Куценко, заступник командира частини А4104 з льотної підготовки; Олександр Турінський, колишній т. в. о. начальника ХНУПС ім. Кожедуба.

Потерпілими визнані Міністерство оборони України, уцілілий в катастрофі курсант В'ячеслав Золочевський, а також родичі загиблих:

Ірина Кишеня, Олена Остапенко, Віта Ломова, Рима Мхавілла, Марина Козаченко, Олена Іванова, Віталіна Ужик, Роман Андрущенко, Ірина Бойко, Володимир Булій, Богдан Вільховий, Марія Вільхова, Євген Донець, Олег Зибюк, Олександр Клевець, Ірина Клевець, Наталія Матвійчук, Тетяна Микитченко, Едуард Шеремет, Оксана Скочкова, Олександр та Тетяна Корчовські, Вадим, Валентина та Вікторія Олабіни, Анжела Дудла, Андрій Померанцев, Ольга Паначенко, Іван та Алла Скоробагатьки, Віталій Студінський, Катерина Хом'ячук, Олена Крастева.

У справі беруть участь 14 адвокатів, серед яких захисники обвинувачених та представників потерпілих. Також представником потерпілих вказаний Володимир Цицюра.

Як розповіла Суспільному Анжела Дудла, мати загиблого у катастрофі Артема Дудли, на підготовче засідання у справі 28 січня до Чугуєва планують приїхати члени щонайменше восьми родин потерпілих.

Що відомо

25 вересня 2020 року під Чугуєвом впав військовий літак Ан-26Ш. Внаслідок катастрофи загинули 26 курсантів. Один курсант вижив.

Державне бюро розслідувань направило справу про катастрофу до суду 14 січня 2022 року. Справу слухатиме суддя Чугуївського міського суду Оксана Золотоверха. Підготовче засідання призначено на 10:00 28 січня.

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