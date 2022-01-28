Потерпілі у справі про катастрофу Ан-26 під Чугуєвом виступають проти затягування судового розгляду і готові їздити на засідання.

Про це родичі загиблих сказали журналістам перед засіданням у Чугуївському міському суді, повідомляє кореспондент Суспільного.

"Минув рік та чотири місяці. Чому всі мовчать? Чому замовчують цю трагедію? Це не трагедія! Це вбивство дітей, цвіт української нації, здорових молодих хлопців, які були на тому літаку", — звернулася до журналістів мати загиблого курсанта Валентина Олабіна.

У коментарі Суспільному Валентина розказала, що її син Володимир вчився на п'ятому курсі та пишався тим, що стане льотчиком: "9 листопада 2020 року йому мав виповнитися 21 рік. Він наймолодшим був на курсі, хлопці називали його "малий" через вік".

"Ніхто не вірив, що може статися така трагедія, бо всі довіряли офіцерам, старшому складу — вони взяли на себе відповідальність за наших дітей. Вони мають нести відповідальність", — каже мати курсанта.

На думку потерпілої Алли Скоробагатько, у держави немає зацікавленості встановити винних.

"Це провина не однієї людини, цілої структури... Чому уряд не порушує питання про безпеку... Чому тільки ми потерпілі, я вважаю, що держава теж втратила і бойову техніку, і стільки людей загинуло", — коментує потерпіла Алла Скоробагатько.

На засідання приїхали усі шестеро обвинувачених. За станом здоров'я не з'явився представник потерпілих Віталій Погосян. Також немає захисту обвинуваченого Олександра Турінського, екскерівника університету Повітряних сил.

Суспільне Харків Одна з потерпілих з плакатом у коридорі суду

У потерпілих є інформація, що розгляд можуть перенести в інше місто — зміни підсудності, за попередньою інформацією представника потерпілих Віталія Погосяна, хочуть з боку обвинувачених.

"Нехай вони обирають місто, ми будемо їздити. У батьків є сили боротися за своїх дітей!" — коментує мати курсанта Валентина Олабіна.

У суді мати загиблого курсанта Артема Дудли Анжела звернулася до обвинуваченого екскомандувача Повітряних сил Сергія Дроздова: "Ваш мундир треба зняти та спалити, ви його не варті... Якщо ви не розумієте це життя, то ми зрозуміли, коли втратили наших дітей!".

До неї приєднався ще один потерпілий. Дроздов звернувся до судової охорони: "Заберіть, будь ласка, людину яка погрожує".

Доповнено. 28 січня суд розглянув одне клопотання — захисник одного з обвинувачених просив розглядати справу у складі колегії з трьох суддів. Це клопотання суд задовольнив. Тепер мають сформувати колегію та призначити дату підготовчого засідання.

Що відомо

25 вересня 2020 року під Чугуєвом впав військовий літак Ан-26Ш. Внаслідок катастрофи загинули 26 курсантів та офіцерів. Один курсант вижив.

Державне бюро розслідувань направило справу про катастрофу до суду 14 січня 2022 року. Справу слухатиме суддя Чугуївського міського суду Оксана Золотоверха.

У судовому процесі про катастрофу Ан-26 на Харківщині — понад пів сотні учасників.

На підготовчому засіданні представник 28 потерпілих планує заявити цивільні позови на загальну суму 28 млн грн до Міноборони, військової частини А-4104 та Державної казначейської служби.

Перед засіданням у суді посилили безпеку — чергують кілька десятків поліцейських.

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