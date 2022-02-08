Справу про катастрофу Ан-26 під Чугуєвом розглядатиме Орджонікідзевський районний суд Харкова.

Відповідне рішення 8 лютого ухвалив Харківський апеляційний суд, сказала Суспільному речниця суду Євгенія Бондаренко. Засідання проводили без виклику сторін.

"У справі змінили підсудність, тепер її направлять до Орджонікідзевського райсуду Харкова", — сказала Бондаренко.

Там мають сформувати колегію суддів.

Державне бюро розслідувань направило справу про катастрофу до Чугуївського міського суду 14 січня 2022 року. На підготовчому засіданні 28 січня суд задовольнив клопотання одного із захисників обвинувачених про розгляд справи у складі колегії. У Чугуївському міському суді через брак суддів не змогли сформувати колегії і звернулися до Харківського апеляційного суду.

Що відомо

25 вересня 2020 року під Чугуєвом впав військовий літак Ан-26Ш. Внаслідок катастрофи загинули 26 курсантів та офіцерів. Один курсант вижив. Після катастрофи його звільнили з університету за станом здоров'я.

У судовому процесі про катастрофу Ан-26 на Харківщині — понад пів сотні учасників. Потерпілі виступають проти затягування судового розгляду.

У Верховному суді один з обвинувачених просив змінити підсудність — передати справу з Чугуївського міського суду до Вінницького міського суду. 31 січня Касаційний кримінальний суд залишив це клопотання без задоволення.

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