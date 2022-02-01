Суд Чугуєва не зміг сформувати колегії для розгляду справи про катастрофу Ан-26

У Чугуївському міському суді через брак суддів не сформували суддівської трійки для розгляду справи про катастрофу літака Ан-26. Провадження передадуть до Харківського апеляційного суду, де визначать, який суд зможе сформувати колегію та почати розгляд.

Цю інформацію 1 лютого Суспільному підтвердила керівниця апарату Чугуївського міського суду Олена Сарматицька.

Вона не змогла уточнити, коли це питання вирішиться, і порадила стежити за оновленнями за номером справи (№636/262/22) в офіційних джерелах.

Що відомо

25 вересня 2020 року під Чугуєвом впав військовий літак Ан-26Ш. Внаслідок катастрофи загинули 26 курсантів та офіцерів. Один курсант вижив. Після катастрофи його звільнили з університету за станом здоров'я.

Державне бюро розслідувань направило справу про катастрофу до суду 14 січня 2022 року. Підготовче засідання у справі призначили на 28 січня.

У судовому процесі про катастрофу Ан-26 на Харківщині — понад пів сотні учасників.

28 січня Чугуївський міський суд задовольнив клопотання одного з обвинувачених у катастрофі Ан-26 про колегіальний розгляд справи. Як пояснив прокурор, це законне право обвинувачених, оскільки за однією з інкримінованих статтей загрожує покарання до 15 років ув'язнення. Жоден з підозрюваних у справі Ан-26 на Харківщині не визнав провини.

У Верховному суді один з обвинувачених просив змінити підсудність — передати справу з Чугуївського міського суду до Вінницького міського суду. Касаційний кримінальний суд залишив це клопотання без задоволення.

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