10 лютого Росія та Білорусь розпочали спільні десятиденні військові навчання на тлі міжнародного занепокоєння щодо концентрації російських військ вздовж українського кордону. У НАТО вважають навчання в Білорусі найбільшою військовою операцією в цій країні з часів розпаду СРСР та завершення Холодної війни. Деякі західні країни, включно із США, попереджають, що Росія може напасти в будь-який момент.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко натомість займає відверто войовничу позицію та погрожує ЄС, НАТО та Україні відкритою війною. Чого саме у цій ситуації чекати від Мінська, Українському радіо розповіла співробітниця Національного інституту стратегічних досліджень Ірина Павленко.

“Ситуація в Лукашенка зараз безвихідна, тому він намагається вижити. Явно присутній певний страх: фантомний — перед Заходом, і не фантомний —перед Росією. Саме це також спонукає його до певних дій, висловлювань лояльності та своєї підтримки. Разом з тим, Лукашенко дуже досвідчений та хитрий політик. Він не просто божевільний, як в нас його часто намагаються трактувати. Підігруючи Росії, він явно тягне час, сподіваючись, що в історії стануться якісь події і в нього виникнуть варіації на майбутнє. Це стратегічний план”, — розповіла Павленко.

Також, за словами аналітикині, в самопроголошеного очільника Білорусі є й тактичний план.

“Російські війська опинилися в Білорусі вчасно з кількох причин. По-перше, йдеться про протистояння Росії з НАТО та погрозі агресією щодо України. Також 27 лютого в Білорусі буде референдум з ухвалення Конституції, яка дає Лукашенку можливість залишатися на чолі країни вічно. Там передбачено поєднання президентського та спікерського посту. До того ж Білорусь перетворюється на парламентсько-президентську республіку, тобто зростає значущість спікера. Білоруські аналітики говорять про те, що є два варіанти: перший: Лукашенко буде вічно поєднувати посаду президента та голови Ради безпеки, другий варіант він буде спікером, а на президента поставить маріонетку”, — відзначила експертка.

Окрім того, заявляючи, що буде робити так, як робить Росія, він наголошує, що Білорусь не діятиме у конфлікті першою.

На думку аналітикині, Лукашенко є щирим саме тоді, коли балансує між Заходом і Росією і погрози, зокрема в бік України, теж є елементом цього балансування.

“В Лукашенка зараз дуже маленький вибір, і він постійно звужується. Росія справді просувається на територію Білорусі, адже навіть ті навчання, які зараз відбуваються, є позаплановими. Лукашенко, звісно, каже, що це він запропонував, але це сумнівно. Скоріше за все, його поставили перед фактом. І присутність російських військ на території Білорусі справді рекордна. За оцінкою НАТО йдеться про близько 30 тисяч російських військових, які прибули на територію Білорусі. І питання, чи вони підуть після 20 лютого, коли закінчаться навчання. Адже в інтересах Росії зайти легітимно і публічно в Білорусь”, — зазначила Павленко.

Також вона переконана, що війна не в інтересах Білорусі і самого Лукашенка.

"Для них велика війна і білоруська участь в ній абсолютно невигідна. Позиція білоруської армії не є однозначною, аби сказати, що офіцерському складу та солдатам це треба. Крім того, для людей, які підтримують Лукашенка, він цінний та цікавий тим, що дає їм соціальні гарантії та стабільність”, — наголосила експертка.

Проте, за словами Павленко, Україні не варто чекати, що у випадку повномасштабного конфлікту Росії і України, псевдопрезидент Білорусі стане нашим союзником: “Лукашенко грає виключно за себе та в своїх інтересах”.

“Також слід розуміти, що у випадку повномасштабної війни дуже мало шансів, що проти Лукашенка піде й білоруська армія. Було небагато випадків, коли таке відбувалося. Якщо буде війна — армія виконувати свої функції до того моменту, поки вона не зайде в затяжний і складний мало керований процес. Єдине, що воювати можна ефективно, а можна — неефективно”, - пояснила Павленко.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.

Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розмістить на кордоні з Україною "цілий контингент" армії "у відповідь" на нібито стягування українських військ до кордонів Білорусі. Крім того, Лукашенко заявив, що частині співробітників міністерства з надзвичайних ситуацій видадуть вогнепальну зброю.

Напередодні Росія повідомила про закриття частини акваторії Чорного та Азовського морів для здійснення "військово-морських навчань", але 10 лютого заявила, що не планує закривати південну частину Азовського моря для проведення військових навчань.

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