Білоруси заявляють, що їх стали рідше пускати в Україну

Кілька громадян Білорусі розповіли журналістам, що стикнулися із проблемами при перетині українського кордону. Так, їх затримували на кордоні на кілька годин, а декого не пустили до країни без пояснення причин.

"У київському аеропорту повз мене пройшов прикордонник із купою білоруських синіх паспортів. Незабаром мій паспорт опинився в цій купі. Нас, білорусів, відвели вбік, прикордонники нас "охороняли", їх було багато, близько сорока. Сказав чекати. До кабінету викликали по одному. Ставили багато запитань, часто абсурдних", — розповіла білоруска Уляна, яку не пустили до Києва "Радіо Свободі".

За словами дівчини, вона прилетіла рейсом Ryanair з Вільнюса до Києва, аби забрати свої речі. До літа 2021 вона жила у Києва та мала тимчасовий дозвіл на проживання.

Дівчина також розповіла, що стала свідком того, як українські прикордонники вимагали у чоловіка, який сказав, що прилетів до дівчини, показати їхнє спільне фото та надати контактні дані.

Після довгого очікування представниця прикордонної служби повідомила Уляні, що її вирішили не пускати в Україну нібито через брак обґрунтувань мотивів приїзду та відмовилася обговорювати, що може бути "достатнім обґрунтуванням".

Особливу увагу прикордонники також приділяють молодим чоловікам. Про це розповів один із мандрівників, який їхав автобусом до Львова.

"У нашому випадку всі чоловіки молодого та середнього віку по черзі заходили до кабінету, де прикордонники ставили питання: з якою метою ви їдете в Україну, чи маєте ви якийсь стосунок до військових, ким працюєте, коли ви востаннє були в Україні, чи притягалися до кримінальної відповідальності. Хлопці-підлітки, як і літні чоловіки, їх взагалі не цікавили, жінки також, з ними взагалі не розмовляли", – розповів білорус.

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Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.

Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розмістить на кордоні з Україною "цілий контингент" армії "у відповідь" на нібито стягування українських військ до кордонів Білорусі. Крім того, Лукашенко заявив, що частині співробітників міністерства з надзвичайних ситуацій видадуть вогнепальну зброю.

Напередодні Росія повідомила про закриття частини акваторії Чорного та Азовського морів для здійснення "військово-морських навчань", але 10 лютого заявила, що не планує закривати південну частину Азовського моря для проведення військових навчань.

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