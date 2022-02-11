"Червона" зона: у школах Хмельницького відновлять очне навчання

У Хмельницькій громаді в закладах освіти, попри запровадження в області червоного рівня епіднебезпеки, відновлять очне навчання. Учні повернуться за парти з 14 лютого.

Про це повідомили на офіційному сайті департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради.

"Сьогодні міський оперативний штаб з питань запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції прийняв рішення про відновлення очного навчання в усіх закладах освіти громади з 14 лютого", - йдеться у повідомлені.

Додається, що підставою для прийняття такого рішення послужила стійка тенденція до зменшення кількості захворювань серед школярів.

"Якщо минулого тижня медичні заклади зафіксували 5600 дітей хворих на різні сезонні хвороби, то нині ця цифра зменшилася до 3434 випадків", - повідомили у департаменті освіти.

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