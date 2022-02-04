На Хмельниччині виявили штам коронавірусу "Омікрон"

На Хмельниччині виявили мутований штам коронавірусу "Омікрон". З 32 проб біоматеріалу від хворих на коронавірус, які з Хмельницької області відправляли до Києва для перевірки, у всіх підтвердили "Омікрон".

Про це Суспільному повідомив генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб міністерства охорони здоров’я України Микола Габрикевич.

"Ми щотижня відправляємо наші проби, щоб знати, який штам циркулює. Останній раз прийшли результати, які ми відправляли 28-го числа: це 32 проби з різних районів області. І в нас всі 32 – стовідсотково штам "Омікрон", - каже Микола Габрикевич.

За його словами, інкубаційний період штаму значно скоротився і він дуже швидко розповсюджується.

Що відомо