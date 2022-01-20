У громаді на Хмельниччині посилили карантинні обмеження

У Нетішинській громаді через збільшення хворих на COVID-19 посилюють карантинні обмеження. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці виконавчого комітету Нетішинської міської ради з посиланням на рішення позачергового засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС.

З 24 по 31 січня у Нетішинській громаді загальноосвітні заклади освіти, заклади культури та позашкільні заклади освіти працюватимуть дистанційно.

Обмеження торкнулися і сфери торгівлі та харчування:

Робота продовольчих та непродовольчих ринків здійснюватиметься виключно за умов розрахунку - 1 людина на 10 квадратних метрів;

Робота продовольчих та непродовольчих, кіосків, магазинів, супермаркетів, гіпермаркетів - виключно за умов розрахунку - 1 людина на 10 квадратних метрів;

Прийом відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо) - при наповненості закладу на 50 %, з розрахунку не більше 4-х осіб за столиком та дотримання відстані 2-х метрів між столиками; робота спортивних залів, фітнес-центрів при умові - 1 людина на 10 квадратних метрів.

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