На Хмельниччині учні 403 шкіл навчаються дистанційно - ОДА

На Хмельниччині учні 403 закладів загальної середньої освіти повністю перейшли на дистанційне навчання. Ще у 48 закладах дистанційно навчаються 5-11 класи. Також повністю призупинили навчальний процес 149 закладів дошкільної освіти.
Про це Суспільному повідомив перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Сергій Тюрін.
За його словами, рішення про формат навчання у школах повинні приймати місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, залежно від епідситуації.
"Наразі обласна комісія з питань ТЕБ і НС рекомендувала органам місцевого самоврядування приймати рішення про переведення навчального процесу у дистанційний режим з урахуванням ситуації із захворюваністю в регіоні", - повідомив посадовець.
Що відомо
- У Хмельницькому заклади середньої, позашкільної та мистецької освіти наступний тиждень, з 7 по 11 лютого, навчатимуться дистанційно. А от школи у сільській місцевості громади з 7 лютого уже вийдуть на очне навчання.
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- У лікарнях Хмельниччини виділили 312 ліжок для госпіталізації дітей з COVID-19
- У Кам'янець-Подільській, Волочиській та Славутській громадах, через різке зростання захворювання серед школярів і вчителів на COVID-19, у закладах освіти запроваджують дистанційне навчання.
- З 24 по 31 січня у Нетішинській громаді загальноосвітні заклади освіти, заклади культури та позашкільні заклади освіти працюватимуть дистанційно.