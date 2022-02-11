На Хмельниччині учні 403 шкіл навчаються дистанційно - ОДА

На Хмельниччині учні 403 закладів загальної середньої освіти повністю перейшли на дистанційне навчання. Ще у 48 закладах дистанційно навчаються 5-11 класи. Також повністю призупинили навчальний процес 149 закладів дошкільної освіти.

Про це Суспільному повідомив перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Сергій Тюрін.

За його словами, рішення про формат навчання у школах повинні приймати місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, залежно від епідситуації.

"Наразі обласна комісія з питань ТЕБ і НС рекомендувала органам місцевого самоврядування приймати рішення про переведення навчального процесу у дистанційний режим з урахуванням ситуації із захворюваністю в регіоні", - повідомив посадовець.

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