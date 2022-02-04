У Хмельницькому учням шкіл продовжили «дистанційку» ще на тиждень

У Хмельницькому заклади середньої, позашкільної та мистецької освіти наступний тиждень, з 7 по 11 лютого, навчатимуться дистанційно. А от школи у сільській місцевості громади з 7 лютого уже вийдуть на очне навчання.

Таке рішення, через високий рівень захворюваності серед хмельницьких школярів та педагогів на грип та ГРВІ, а також збереженням рівня захворюваності на COVID-19, прийняли сьогодні, 4 лютого, на неплановому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконкому Хмельницької міськради.

Про це Суспільному повідомила прессекретарка Хмельницького міського голови Ольга Саліпа.

За її словами, на дистанційну форму навчання з 7 по 11 лютого перевели усі заклади середньої, позашкільної та мистецької освіти міста Хмельницького, але це рішення не стосується сльських шкіл Хмельницької громади.

«Навчання у Давидковецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, Іванковецькому та Пироговецькому ліцеї, Копистинському та Богдановецькому НВК, Шаровечківській ЗОШ, Водичківській, Масівецькій, Мацьковецькій та Олешинській гімназіях, Малашовецькій початковій школі, де хворих дітей та педагогів майже немає і кількість учні невелика, з 7 лютого буде відновлено очне навчання», - каже Ольга Саліпа.

За її словами, дитячі садочки Хмельницької громади працюватимуть, як і раніше, у звичному режимі.

За інформацією департаменту освіти, а також управління охорони здоров’я, за попередній тиждень кількість дітей, що хворіють на сезонні вірусні та застудні захворювання, а також COVID-19, зросла. Наразі 24 дитини перебувають на стаціонарному лікуванні.

Що відомо

28 січня, на засіданні міської комісії ТЕБ та НС, прийняли рішення про переведення з понеділка, 31 січня, учнів 1-11 класів на дистанційне навчання. Попередньо дистанційне навчання мало тривати до 4 лютого.

Ситуацію із захворюваністю у школах протягом тижня, з 31 січня по 4 лютого, моніторили. Тиждень тому в.о. директора департаменту освіти та науки Хмельницької міськради Ольга Кшановська говорила Суспільному, якщо кількість хворих зменшиться, з сьомого лютого школи громади запрацюють у звичному форматі.

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