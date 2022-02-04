У лікарнях Хмельниччини виділили 312 ліжок для госпіталізації дітей з COVID-19

У лікарнях Хмельниччини виділили 312 ліжок для госпіталізації дітей, в яких діагностовано коронавірусну інфекцію, у разі важкого перебігу хвороби.

Про це Суспільному розповів генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич.

За його словами, більшість інфікованих дітей переносить вірус у легкій формі та лікуються амбулаторно.

"Наразі у нас 98 дітей госпіталізовані до медичних закладів, які лікують хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19. Якщо раніше в нас 3.7% хворіли діти, то в окремих випадках в нас були дні що понад 20% від всіх хворих, які реєструвались це були діти", - повідомив Микола Габрикевич.

Як говорить посадовець, найчастіше до лікарні із діагнозом коронавірусна інфекція, потрапляють не щеплені. Додає, наразі в області від коронавірусної інфекції провакциновано понад 4 тисяч дітей віком від 12 до 17 років.

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