Ще у трьох громадах Хмельниччини учні навчатимуться дистанційно

У Кам'янець-Подільській, Волочиській та Славутській громадах, через різке зростання захворювання серед школярів і вчителів на COVID-19, у закладах освіти запроваджують дистанційне навчання.

Про це повідомили у пресслужбах Кам'янець-Подільської, Волочиської та Славутської міських рад посилаючись на рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 25 січня на дистанційне навчання перевели школярів Славутської громади. Коли у школах відновиться навчальний процес у звичному режимі, повідомлять пізніше, зазначили у міськраді.

Також з 25 січня дистанційно навчатимуться учні 1-11 класів у Волочиській громаді. Попередньо визначено, що вчитимуться школярі онлайн до 7 лютого.

У Кам'янці, дистанційне навчання у школах запроваджують з 26 січня до 4 лютого. Школи та позашкільні заклади переходять на дистанційне навчання. Дитячі садки працюватимуть у звичному режимі.

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