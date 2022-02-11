Андрій Садовий розповів про готовність Львова до НС

14 лютого у Львові відбулося позачергове засідання міської комісії ТЕБ і НС. На ньому розглядали питання забезпечення безперебійної життєдіяльності міста на випадок надзвичайної ситуації. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Зокрема, розглянули питання забезпечення водою у разі повного відімкнення світла.
"Ми ще пів року тому почали готуватися до екстремальних ситуацій в місті, тому що ми є у навчальному проєкті з британцями. Ще пів року тому я поставив задачу керівнику "Львівводоканалу" — повна відсутність електропостачання. На сьогодні, якщо повністю зникне світло, Львів готовий надавати мешканцям санітарний об'єм води", — розповів Андрій Садовий.
Також розглянули питання про збільшення резерву крові.
"Друге важливе питання — це є наша медицина. Прийняли рішення збільшити резерв крові. Маємо тримісячний запаси медикаментів, перев'язувальних матеріалів, приведені до відповідного рівня всі комунікації у медичних установах. Ми прийняли рішення суттєво збільшити кількість дизель генераторівДизельна електростанція — установка, що виробляє електричний струм. ", — додав Садовий.
За словами Садового, дуже важливою є комунікація з територіальною обороною. Її здійснює місто. Не менш важливе питання укриттів.
"Ми маємо у Львові 6 тисяч укриттів. Я б хотів, щоб мешканці достатньо серйозно до цього відносилися, тому що люди, які живуть у будинку, повинні зібратися, сходити вниз, подивитися яка там ситуація, навести порядок. Там має бути запас води, мінімальних медикаментів", — додав Садовий.
Також у Львові готують приміщення для можливих біженців.
Що відомо
- На Львівщині триває набір резервістів в батальйони тероборони. Вступити туди можуть чоловіки і жінки віком від 18 до 57 років. Для цього потрібно пройти медичний огляд і мати довідку про несудимість.
- Україна скликає зустріч з Росією та всіма державами-учасницями Віденського документа для обговорення посилення і переміщення російських військ уздовж українського кордону та в тимчасово окупованому Криму.
- Зустріч має відбутися протягом наступних 48 годин. Про це у Twitter повідомив 13 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
- 12 лютого у Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.
- 13 лютого президент Зеленський провів телефонні розмови з очільником Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом США Джо Байденом. Зокрема, американський лідер пообіцяв, що Штати та їх партнери рішуче відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії проти України.
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