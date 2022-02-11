Андрій Садовий розповів про готовність Львова до НС

14 лютого у Львові відбулося позачергове засідання міської комісії ТЕБ і НС. На ньому розглядали питання забезпечення безперебійної життєдіяльності міста на випадок надзвичайної ситуації. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Зокрема, розглянули питання забезпечення водою у разі повного відімкнення світла.

"Ми ще пів року тому почали готуватися до екстремальних ситуацій в місті, тому що ми є у навчальному проєкті з британцями. Ще пів року тому я поставив задачу керівнику "Львівводоканалу" — повна відсутність електропостачання. На сьогодні, якщо повністю зникне світло, Львів готовий надавати мешканцям санітарний об'єм води", — розповів Андрій Садовий.

Також розглянули питання про збільшення резерву крові.

"Друге важливе питання — це є наша медицина. Прийняли рішення збільшити резерв крові. Маємо тримісячний запаси медикаментів, перев'язувальних матеріалів, приведені до відповідного рівня всі комунікації у медичних установах. Ми прийняли рішення суттєво збільшити кількість дизель генераторів", — додав Садовий.

За словами Садового, дуже важливою є комунікація з територіальною обороною. Її здійснює місто. Не менш важливе питання укриттів.

"Ми маємо у Львові 6 тисяч укриттів. Я б хотів, щоб мешканці достатньо серйозно до цього відносилися, тому що люди, які живуть у будинку, повинні зібратися, сходити вниз, подивитися яка там ситуація, навести порядок. Там має бути запас води, мінімальних медикаментів", — додав Садовий.

Також у Львові готують приміщення для можливих біженців.

Що відомо

На Львівщині триває набір резервістів в батальйони тероборони. Вступити туди можуть чоловіки і жінки віком від 18 до 57 років. Для цього потрібно пройти медичний огляд і мати довідку про несудимість.

Україна скликає зустріч з Росією та всіма державами-учасницями Віденського документа для обговорення посилення і переміщення російських військ уздовж українського кордону та в тимчасово окупованому Криму.

Зустріч має відбутися протягом наступних 48 годин. Про це у Twitter повідомив 13 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

12 лютого у Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

13 лютого президент Зеленський провів телефонні розмови з очільником Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом США Джо Байденом. Зокрема, американський лідер пообіцяв, що Штати та їх партнери рішуче відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії проти України.

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