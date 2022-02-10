На Львівщині триває набір резервістів в батальйони тероборони. Вступити туди можуть чоловіки і жінки віком від 18 до 57 років. Для цього потрібно пройти медичний огляд і мати довідку про несудимість. Про це Суспільному розповів радник з комунікації командира 103 бригади сил тероборони Тарас Іщик.

Олег Яськів — проректор з наукової роботи Українського католицького університету і директор центру Шептицького. Науковець вирішив долучитися до львівського батальйону тероборони.

"Я вирішив, що треба готуватися до будь-якого розвитку ситуації. Для того, щоб ефективніше готуватися і відновлювати чи набувати військових навичок – можна підписати контракт резервіста, який в принципі дозволяє і надалі виконувати свої основні обов’язки, але дає можливості для військових тренувань, серйознішої роботи з інструкторами з різними тренувальними підходами", — каже Олег Яськів.

Суспільне Львів Олег Яськів

Подати документи вирішив і львів’янин Артур Спірін. Зараз чоловік має свій бізнес, раніше працював охоронцем і близько року воював на Сході.

"Я думаю, що кожна людина повинна вміти захистити не тільки свою сім'ю, але і країну. Бо зараз такий час, що треба починати з себе", — каже чоловік.

Аби вступити до сил тероборони, потрібно подати документи до центру рекрутингу. Він розташований на Пекарській.

"Сюди можна приносити документи, крім того буде можливість найближчим часом отримувати тут довідки від нарколога, фтизіатра і психотерапевта, тому що буде працювати виїзна комісія з міських диспансерів, щоби особа яка бажає вступити на службу до резерву не мусила їздити по цілому місту, щоб зібрати увесь цей перелік довідок, щоб можна було отримати це все в одному місці", — каже радник з комунікації командира 103 бригади сил тероборони Тарас Іщик.

Суспільне Львів Центр рекрутингу

На Львівщині створили 7 батальйонів. У кожен планують набрати щонайменше 545 людей.

"По мирному часу десь 46 людей йде, бригада — 118. По штату війни в середньому буде 4-5 тисяч розгортатися, плюс враховуємо резерв. Найближчі навчання ми будемо проводити в березні, то стрілецький день на полігоні із залученням наших штатних інструкторів. Основні заняття, які будуть проводитися – це тактична підготовка, медична, інженерна і вогнева. І також додатково буде артилерійська підготовка з різними засобами і топографічна", — каже командир батальйону тероборони Львівського району Олександр Кошель.

Суспільне Львів Центр рекрутингу

Отримати інформацію про формування бригад можна за номером телефону 1580.

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