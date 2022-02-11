Учні шкіл Миколаєва повертаються на очне навчання

У Миколаєві з 14 лютого учні 5-11 класів повертаються на очне навчання. Школярі навчалися дистанційно протягом двох тижнів ― з 31 січня.

Інформацію кореспондентам Суспільного Миколаїв підтвердила заступниця начальника з основної роботи управління освіти Миколаївської міської ради Світлана Макарова.

Дистанційне навчання в школах міста оголосили через погіршення епідемічної ситуації. Відповідне рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 січня 2022 року.

"Учні 5-11 класів два тижні навчалися дистанційно, вони були розрізнені, контактів не було, тому вони всі починають навчання в очному режимі", ― сказала Світлана Макарова.

За словами Світлани Макарової, класи, в яких зафіксовані випадки захворювання на COVID-19, перебуватимуть на самоізоляції та навчатимуться дистанційно.

"Якщо є дитина, або вчитель, які захворіли, то колектив, який був у контакті, виходить на самоізоляцію, тобто на дистанційне навчання. Це відбувається тільки відповідно до медичних показників, тобто лабораторний центр повідомляє заклад, що є дитина, яка захворіла, та весь клас йде на самоізоляцію. Залишатися на дистанційному навчанні будуть класи початкової школи, які продовжили очне навчання, а не виходили на дистанційне, де є контактні діти у зв'язку з захворюванням на COVID-19. Це окремі класи початкової школи", ― каже Світлана Макарова.

За інформацією управляння освіти Миколаївської міської ради, станом на 11 лютого в школах Миколаєва на коронавірус хворіють 547 дітей та 225 працівників.

На самоізоляції та дистанційному навчанні через контакт із хворими на COVID-19 перебувають 149 окремих класів початкової школи у 35 закладах середньої освіти: № 6, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 64, Миколаївська спеціальна школа для дітей з порушеннями зору, Академія дитячої творчості, початкова школа №1.

Зі слів фахівчині, термін самоізоляції учнів зменшився з десяти діб до п'яти.

Що відомо

Протягом доби 10 лютого медики на Миколаївщині зафіксували 98 випадків коронавірусу серед дітей до 18-ти років.

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