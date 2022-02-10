У басейні спортивного комплексу "Зоря" 10 лютого, після майже чотирирічної перерви, відбувся тестовий заплив професійних спортсменів. Його організували, щоб почути думку плавців щодо чаші басейну, підводної розмітки, освітлення, якості та температури води.

Станом на 10 лютого тривають роботи з укріплення чаші басейну. Встановили фільтраційні насоси, обладнання для підігріву води та доріжок навколо, працює система осушення повітря. Замість плитки в чаші басейну встелене спеціальне покриття.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Тестовий заплив спортсменів у басейні

За словами начальника управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олександр Поздняков, об’єкт готовий на 25 відсотків, враховуючи всі приміщення, такі як роздягальні, душові, внутрішні та зовнішні спортивні майданчики.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Душові у спортивному комплексі

У приміщенні басейну мають встановити стрибкові тумби, електронне табло та інше необхідне для проведення змагань обладнання.

"Сьогодні, дійсно, спочатку пропливли на високій швидкості, тому не змогли помітити температуру басейна та всі такі деталі. Але зараз, стрибнувши ще раз, я помітив, що температура в принципі нормальна, стандартна. На поворотах і на штовханнях жодних проблем немає. І єдине, що ми помітили, що коли сильно відблискує світло, то трохи не видно де бортик, але це справа звички. Думаю, проблем з цим ніяких не буде", — розповів плавець Артем Шамян.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Спортивний комплекс "Зоря"

"Всього витрачено з державного бюджету 25 мільйонів було — витрачено на реконструкцію будівлі спорткомплексу "Зоря". Та 2,5 мільйона на внутрішнє оздоблення басейну. Планується ще підсилення чаші, тобто будуть ще витрати. Я спілкувався з спортсменами, нам висловили свою думку люди з інвалідністю. Всі недоліки необхідно усунути", — сказав начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олександр Поздняков.

Закінчити об’єкт повністю планують до кінця 2022 року.

Що відомо

Плавальний комплекс закрили 17 травня 2018 року через аварійний басейн, який протікав. Чаша 25 метрів завдовжки та шириною у шість доріжок. Після того, як налагодили фільтри, насоси та інші системи, які забезпечують функціонування басейну, його переведуть у "спокійний режим". Тобто знизять температуру до 20 градусів та зведуть роботу обладнання до мінімуму.

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