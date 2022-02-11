У Миколаєві поліція розшукує зниклу жінку

Поліцейські Миколаївського районного управління поліції розшукують 75-річну Раїсу Малькову. Жінка вранці дев'ятого лютого пішла з дому по вулиці Глінки та не повернулася.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції Інна Парфенова.

За інформацією поліції, жінка страждає на втрату пам’яті.

Фото: Національна поліція Раїса Малькова

Прикмети: зріст 155 см, середньої статури, руде волосся.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцеперебування розшукуваної або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції №3 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Янтарна, 64 або за телефонами (0512) 64-48-97, 40-20-01, 40-20-02, 102.

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