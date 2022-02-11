Коронавірус на Миколаївщині: за добу зареєстрували 1 114 нових випадків

Протягом доби 10 лютого на території Миколаївської області зареєстрували 1 114 нових випадків коронавірусної хвороби. Це на 157 випадків більше ніж виявили напередодні. Смертей від наслідків коронавірусу не зафіксували.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 560, в Очакові ― 66, в Южноукраїнську ― 58, у Вознесенську ― 22, у Первомайську ― дев'ять. На території інших громад Миколаївщини підтвердили 399 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом доби захворіли 98 дітей до 18-ти років.

Від початку пандемії всього у Миколаївській області на коронавірус захворіла 132 292 людини.

Протягом минулої доби одужали 211 людей. Загалом на Миколаївщині від COVID-19 одужали 116 486 людей.

За добу 10 лютого медики не зареєстрували жодного летального випадку, викликаного перебігом коронавірусної хвороби. За період пандемії в області померли 3 435 людей.

Станом на 11 лютого на стаціонарному лікуванні перебуває 1 144 пацієнти, хворих на COVID-19 або з підозрою. За добу госпіталізували 193 хворих, із них 19 вакциновані хоча б однією дозою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 44,72 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 4 096 нових випадків коронавірусної хвороби та шість смертей від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області — 1577 нових випадків за добу та померли від наслідків COVID-19 шість людей.

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