Поліція викликатиме на допит харківського бізнесмена Олександра Ярославського після ДТП поблизу Чугуєва.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Поліція Харківщини викликатиме на допит можливого учасника ДТП Олександра Ярославського", — йдеться у повідомленні.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу — ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

"В рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини ДТП. Крім того, поліцейські встановлюють особу водія, а також викликають на допит можливого учасника ДТП", — інформує МВС.

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