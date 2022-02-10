Поліція викликатиме на допит харківського бізнесмена Олександра Ярославського після ДТП поблизу Чугуєва.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
"Поліція Харківщини викликатиме на допит можливого учасника ДТП Олександра Ярославського", — йдеться у повідомленні.
За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу — ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.
"В рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини ДТП. Крім того, поліцейські встановлюють особу водія, а також викликають на допит можливого учасника ДТП", — інформує МВС.
Що відомо
- 10 лютого "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що на Харківщині під колесами автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. загинув чоловік. Сам бізнесмен у коментарі медіагрупі "Об'єктив" сказав, що дізнався про це вранці 10 лютого, а до цього спав. Чи причетний автомобіль з його кортежу до ДТП, бізнесмен не підтвердив і не спростував. Чи відомо Ярославському, де були авто з його кортежу, поки він спав, бізнесмен відповів: "Спитайте у кортежу".