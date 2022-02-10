На трасі поблизу Чугуєва залишилися уламки деталей від моделі автомобіля, якою користується Олександр Ярославський та його охорона.
Кореспонденти Суспільного знайшли на трасі уламки деталей з серійними номерами та логотипом Mercedes-Benz, а також пластик з логотипом Brabus, яка спеціалізується на тюнінгу кузовів авто. Деталі розкидані на трасі біля відбійника та узбіччі дороги.
Суспільне Харків
На автомобілях Mercedes-Benz із лого Brabus у Харкові неодноразово бачили Олександра Ярославського та його охоронців.
Суспільне Харків
Суспільне Харків
Суспільне Харків
Суспільне Харків
Що відомо
- 10 лютого "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що на Харківщині під колесами автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. загинув чоловік. Сам бізнесмен у коментарі медіагрупі "Об'єктив" сказав, що дізнався про це вранці 10 лютого, а до цього спав. Чи причетний автомобіль з його кортежу до ДТП, бізнесмен не підтвердив і не спростував. Чи відомо Ярославському, де були авто з його кортежу, поки він спав, бізнесмен відповів: "Спитайте у кортежу".
- Поліція викликатиме на допит харківського бізнесмена Олександра Ярославського після ДТП поблизу Чугуєва.
- Справу розслідують за двома статтями Кримінального кодексу — ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці).