На трасі поблизу Чугуєва залишилися уламки деталей від моделі автомобіля, якою користується Олександр Ярославський та його охорона.

Кореспонденти Суспільного знайшли на трасі уламки деталей з серійними номерами та логотипом Mercedes-Benz, а також пластик з логотипом Brabus, яка спеціалізується на тюнінгу кузовів авто. Деталі розкидані на трасі біля відбійника та узбіччі дороги.

Суспільне Харків

На автомобілях Mercedes-Benz із лого Brabus у Харкові неодноразово бачили Олександра Ярославського та його охоронців.

Суспільне Харків

Суспільне Харків

Суспільне Харків

Суспільне Харків

Що відомо