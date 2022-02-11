В Україну прибули ще два літаки з військовою допомогою від США. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

“Ще два птахи з військовою допомогою від наших партнерів з США в Києві! Javelins, бойові постріли для гранатомета та інша оборонна амуніція для Збройних Сил України. Вага військової допомоги від наших американських друзів, яку сьогодні (10 лютого — ред.) доставили, становить близько 130 тонн”, — написав міністр.

Загалом, за словами Резнікова, станом на 10 лютого Україна отримала 15 літаків із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки загальною вагою понад 1200 тонн.

Що відомо

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" 9 лютого приземлився літак Великої Британії та два літаки Сполучених Штатів Америки. Вони доставили військове спорядження для Збройних сил України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що протягом останніх місяців Україна отримала від країн Заходу фінансову допомогу на суму понад 1,5 мільярда доларів та більш як тисячу тонн озброєнь.

5 лютого до Києва прибув восьмий за рахунком літак з військовою допомогою від США із майже 90 тоннами озброєння на борту.

Канада відправила до України транспортний літак з нелетальним озброєнням.

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.

25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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