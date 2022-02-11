В Україну прибули ще два літаки з військовою допомогою від США. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
“Ще два птахи з військовою допомогою від наших партнерів з США в Києві! Javelins, бойові постріли для гранатомета та інша оборонна амуніція для Збройних Сил України. Вага військової допомоги від наших американських друзів, яку сьогодні (10 лютого — ред.) доставили, становить близько 130 тонн”, — написав міністр.
Загалом, за словами Резнікова, станом на 10 лютого Україна отримала 15 літаків із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки загальною вагою понад 1200 тонн.
Що відомо
- У міжнародному аеропорту "Бориспіль" 9 лютого приземлився літак Великої Британії та два літаки Сполучених Штатів Америки. Вони доставили військове спорядження для Збройних сил України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що протягом останніх місяців Україна отримала від країн Заходу фінансову допомогу на суму понад 1,5 мільярда доларів та більш як тисячу тонн озброєнь.
- 5 лютого до Києва прибув восьмий за рахунком літак з військовою допомогою від США із майже 90 тоннами озброєння на борту.
- Канада відправила до України транспортний літак з нелетальним озброєнням.
- Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
- 25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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