Пізно ввечері 10 лютого закінчилась зустріч радників лідерів країн Нормандської четвірки. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що політичні радники підтримали продовження перемовин. Представник Росії на цих переговорах Дмитро Козак натомість відзначив, що українська сторона в ході переговорів демонструє неухильність в питаннях постконфліктного врегулювання. Українське радіо попросило детальніше проаналізувати підсумки зустрічі радників лідерів країн Нормандської четвірки політолога Віктора Тарана.

Про російську позицію на перемовинах

За словами експерта, останні шість років переговори в межах “мінського” формату нагадують дитячу казку, коли "сторони сіли домовлятися і домовилися домовлятися далі". Після 2016-2019 років, коли відбулися останні прориви в переговорах, вони зайшли в глухий кут.

"Починаючи з 2020 року, російська сторона зайняла принципово іншу позицію: вони відмовляються йти на будь-які переговори моменти з українською стороною до тих пір, поки ми не почнемо імплементувати політичну частину домовленостей", — зазначив Таран.

Політолог звернув увагу, що російський представник Дмитро Козак наголосив на пріоритеті імплементації Україною політичної частини Мінських домовленостей.

"Тобто вони (РФ — ред.) взяли в заручники людей, території і будуть нас шантажувати, щоб ми почали виконувати політичні умови — робити вибори під дулом автоматів, оголошували амністію всім бойовикам, діячів від ОРДЛО, які є членами російських партій та мають російські паспорти, заводити в український парламент. Й потім, якщо все буде нормально, Росія відпустить заручників, яких зараз тримає", — каже він.

Таран вважає правильною позицію української сторони про неприйнятність вимог Москви: "Плюс зараз імплементувати Мінські домовленості, як цього вимагає Росія, Зеленський не може, а іншого формату, варіанту немає. Тому переговори й ходять по колу".

Про роль Франції та Німеччини

За словами політолога, судячи з нинішньої риторики Франції та Німеччини, вони є союзниками Росії в намаганнях натиснути на українську владу:

"У березні минулого (2021 — ред.) року в російській газеті “Комерсант” були оприлюднені кластери реалізації Мінських угод. У них Франція, Німеччина та Росія показали по суті узгоджену позицію, яким чином поетапно має бути реалізований “Мінськ”. По суті йдеться про так звану “формулу Штайнмаєра” — це російський наратив, який вони придумали з колишнім міністром закордонних справ Німеччини. Тому слід пам'ятати, що Німеччина тепер нам далеко не союзник".

Тому, на думку Тарана, Україна опинилася в ситуації "один проти трьох", де займає єдину правильну позицію глухої оборони: "Спочатку ми маємо вирішити безпекові питання, а потім проходимся по політичних".

Водночас експерт додав, що одним з ключових союзників України зараз є Велика Британія: "Тому якщо ми будемо йти у фарватері із Британією, то нас буде набагато легше. Адже за останні кілька тижнів ми отримали понад 30 літаків військової допомоги, з яких половина — це британські".

Що відомо

26 січня у Парижі відбулась зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали 8 годин. Сторони домовились про дотримання перемир’я на сході України, визнали "розбіжності" щодо Мінських угод та запланували нову зустріч. Також вони узгодили перше із грудня 2019 року комюніке.

10 лютого у Берліні відбулася нова зустріч радників лідерів Нормандської четвірки. Перемовини тривали майже дев'ять годин, за результатами представники української й російської сторони дали дві окремі пресконференції з майже протилежними заявами.

Представник української сторони голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що радники домовилися розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи та продовжити діалог. Натомість представник РФ Дмитро Козак сказав, що сторонам не вдалося "подолати різну інтерпретацію Мінських домовленостей", а Україна залишалася "непохитною".

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