Упродовж 8 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 750 нових випадків COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 444 жителів Івано-Франківського, 169 — Калуського, 18 — Косівського, 102 — Коломийського, 12 — Надвірнянського та п'ятьох жителів Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 медпрацівники зареєстрували у 173 259 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 8 лютого медики зафіксували 11 летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 343 людини.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 1 371 прикарпатцю. Загалом COVID-19 подолали 137 542 жителі області.

За добу 8 лютого в Україні медики виявили 38 257 нових випадків COVID-19.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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