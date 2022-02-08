Міністр оборони Резніков захворів на COVID-19

Міністр оборони України Олексій Резніков захворів на COVID-19. Відтак найближчим часом працюватиме у віддаленому режимі.
Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Станом на ранок 8 лютого у Києві зафіксовано 2 862 нових випадків коронавірусу за добу. Я потрапив сюди теж. Почуваюся добре, на самоізоляції, але в робочому режимі. Власне, за майже два роки пандемії та карантинів та завдяки всім сучасним засобам зв‘язку робочий режим безперервний 24/7", — пише міністр.
Він також повідомив, що завдяки вакцинації коронавірус набагато легше переноситься, ніж під час першої хвилі.
Що відомо
- Добова захворюваність на коронавірус вже у найближчий тиждень може зрости до 60 тисяч нових пацієнтів. До квітня очікується спад захворюваності.
- Протягом 7 лютого в Україні виявили 34 353 підтверджених випадків COVID-19.
- За добу 3 лютого в Україні коронавірусну хворобу виявили у 43 778 людей. Станом на зараз це рекордний показник за весь час епідемії COVID-19.
- Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
- Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.
- Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".
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