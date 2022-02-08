Міністр оборони Резніков захворів на COVID-19

Міністр оборони України Олексій Резніков захворів на COVID-19. Відтак найближчим часом працюватиме у віддаленому режимі.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Станом на ранок 8 лютого у Києві зафіксовано 2 862 нових випадків коронавірусу за добу. Я потрапив сюди теж. Почуваюся добре, на самоізоляції, але в робочому режимі. Власне, за майже два роки пандемії та карантинів та завдяки всім сучасним засобам зв‘язку робочий режим безперервний 24/7", — пише міністр.

Він також повідомив, що завдяки вакцинації коронавірус набагато легше переноситься, ніж під час першої хвилі.

Що відомо

Добова захворюваність на коронавірус вже у найближчий тиждень може зрости до 60 тисяч нових пацієнтів. До квітня очікується спад захворюваності.

Протягом 7 лютого в Україні виявили 34 353 підтверджених випадків COVID-19.

За добу 3 лютого в Україні коронавірусну хворобу виявили у 43 778 людей. Станом на зараз це рекордний показник за весь час епідемії COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Пігулки від COVID-19 "Молнупіравір": як діють та хто отримає першим. Відповідає МОЗ

"Бустерне" щеплення зробили вже пів мільйона людей — Кузін

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу