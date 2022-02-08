Поліція розслідує 709 справ про "замінування" — Національна поліція

На сьогодні в Україні поліція розслідує 709 кримінальних справ щодо неправдивих повідомлень про "замінування" об’єктів інфраструктури в Україні. 216 особам повідомлено про підозру.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Національній поліції України у відповідь на письмовий запит.

"Головне слідче управління Національної поліції України також інформує, що згідно з відомостями Єдиного реєстру досудових розслідувань у підрозділах Національної поліції України триває досудове розслідування у 709 кримінальних провадженнях за ознаками статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України та 216 особам повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень", — сказано у відповіді пресслужби.

Пресслужба також повідомляє, що покарання за злочин, передбачений статтею 259 становить від двох до шести років позбавлення волі. Якщо є об’єктом неправдивого повідомлення стали органи державної влади або об’єкти критичної інфраструктури, такий злочин карається ув’язненням на термін від чотирьох до восьми років.

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