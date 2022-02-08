Поліція розслідує 709 справ про "замінування" — Національна поліція

На сьогодні в Україні поліція розслідує 709 кримінальних справ щодо неправдивих повідомлень про "замінування" об’єктів інфраструктури в Україні. 216 особам повідомлено про підозру.
Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Національній поліції України у відповідь на письмовий запит.
"Головне слідче управління Національної поліції України також інформує, що згідно з відомостями Єдиного реєстру досудових розслідувань у підрозділах Національної поліції України триває досудове розслідування у 709 кримінальних провадженнях за ознаками статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України та 216 особам повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень", — сказано у відповіді пресслужби.
Пресслужба також повідомляє, що покарання за злочин, передбачений статтею 259 становить від двох до шести років позбавлення волі. Якщо є об’єктом неправдивого повідомлення стали органи державної влади або об’єкти критичної інфраструктури, такий злочин карається ув’язненням на термін від чотирьох до восьми років.
Що відомо
- Президент Володимир Зеленський заявив, що переважна частина неправдивих повідомлень про "мінування" шкіл і дитсадків у Києві та в інших регіонах надходили з ОРДЛО та Криму, тимчасово окупованих Російською Федерацією.
- 18 січня до СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування низки столичних шкіл, станцій метро та адмінбудівель. Того ж дня надходило повідомлення про замінування Окружного адміністративного суду Києва. 19 січня правоохоронці знову отримали подібні повідомлення.
- 24 січня у кількох регіонах України евакуювали учнів шкіл через повідомлення про мінування. Йдеться про Запоріжжя, Черкаси, Полтаву, Одесу, Чернігів, Харків та Житомир.
- За даними ДСНС, загалом від початку 2022 року в Україні було зафіксовано понад 300 неправдивих повідомлень про замінування.
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