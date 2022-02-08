У Львові Служба безпеки України викрила дві ботоферми, якими курували з РФ. Ці ботоферми налічували 18 тисяч фейкових акаунтів. Про це повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.

Як встановило слідство, до діяльності причетні троє мешканців Львівщини. Двоє чоловіків обладнали свої помешкання під потреби "ботоферм", а третій — забезпечував їх технічне обслуговування.

"Ботоферми працювали, здебільшого, у соцмережах. Зокрема, розповсюджували фейки з метою нагнітання панічних настроїв. Також встановлено, що боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі, соціальної та критичної інфраструктури", — повідомили у СБУ Львівської області.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили: два комплекти GSM-шлюзів: 92 та 375 онлайн-канальних, 3 тис. сім-карток мобільних операторів, ноутбуки з доказами протиправної діяльності, чорнову бухгалтерію.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності для виявлення усіх обставин та причетних до функціонування ботоферми осіб).

Також зараз встановлюють причетних до функціонування ботоферм людей.

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