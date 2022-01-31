На тлі повідомлень про масові мінування в Україні, на електронну пошту Служби безпеки України надійшов лист щодо наявності вибухівки у деяких об'єктах столиці. Нині правоохоронці перевіряють наявність вибухівки в аеропорту "Жуляни", вокзалі та деяких школах Києва — людей евакуювали.
Про це Суспільному повідомили у поліції міста Києва.
На електронну пошту СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу, аеропорту “Київ” (Жуляни), усіх шкіл столиці та ще деяких об'єктів.
Нині вказані адреси перевіряють поліцейські, кінологи та вибухотехніки на наявність там вибухонебезпечних речовин — людей евакуйовують.
Що відомо
- Президент Володимир Зеленський заявив, що переважна частина неправдивих повідомлень про "мінування" шкіл і дитсадків у Києві та в інших регіонах надходили з ОРДЛО та Криму, тимчасово окупованих Російською Федерацією.
- 18 січня до СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування низки столичних шкіл, станцій метро та адмінбудівель. Того ж дня надходило повідомлення про замінування Окружного адміністративного суду Києва. 19 січня правоохоронці знову отримали подібні повідомлення.
- 24 січня у кількох регіонах України евакуювали учнів шкіл через повідомлення про мінування. Йдеться про Запоріжжя, Черкаси, Полтаву, Одесу, Чернігів, Харків та Житомир.
- За даними ДСНС, загалом від початку 2022 року в Україні було зафіксовано понад 300 неправдивих повідомлень про замінування.
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