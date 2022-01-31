На тлі повідомлень про масові мінування в Україні, на електронну пошту Служби безпеки України надійшов лист щодо наявності вибухівки у деяких об'єктах столиці. Нині правоохоронці перевіряють наявність вибухівки в аеропорту "Жуляни", вокзалі та деяких школах Києва — людей евакуювали.

Про це Суспільному повідомили у поліції міста Києва.

На електронну пошту СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу, аеропорту “Київ” (Жуляни), усіх шкіл столиці та ще деяких об'єктів.

Нині вказані адреси перевіряють поліцейські, кінологи та вибухотехніки на наявність там вибухонебезпечних речовин — людей евакуйовують.

Що відомо

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