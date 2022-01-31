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З аеропорту "Жуляни", вокзалу та шкіл Києва евакуювали людей через повідомлення про вибухівку
ВИБУХАеропорт КиївПодії

З аеропорту "Жуляни", вокзалу та шкіл Києва евакуювали людей через повідомлення про вибухівку

Терміново
Ярослав Лепеха
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З аеропорту "Жуляни", вокзалу та шкіл Києва евакуювали людей через повідомлення про вибухівку Facebook

На тлі повідомлень про масові мінування в Україні, на електронну пошту Служби безпеки України надійшов лист щодо наявності вибухівки у деяких об'єктах столиці. Нині правоохоронці перевіряють наявність вибухівки в аеропорту "Жуляни", вокзалі та деяких школах Києва — людей евакуювали.

Про це Суспільному повідомили у поліції міста Києва.

На електронну пошту СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу, аеропорту “Київ” (Жуляни), усіх шкіл столиці та ще деяких об'єктів.

Нині вказані адреси перевіряють поліцейські, кінологи та вибухотехніки на наявність там вибухонебезпечних речовин — людей евакуйовують.

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