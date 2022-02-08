"Прошу все українське суспільство об’єднатися". Ющенко звернувся до українців

Третій президент України (2005-2010) Віктор Ющенко закликав українців об’єднатися на тлі агресії Росії. Таку заяву він розмістив у Facebook.

"Ми переживаємо сьогодні важкі часи, але я переконаний, величаві та знакові. Як ніколи раніше, сьогодні потрібна наша єдність, наша консолідованість у питанні створення сильної України. Наша сила — це єдність навколо рідної держави. Держава не будується завтра чи післязавтра — держава будується сьогодні!", — вважає Ющенко.

Він перерахував три пріоритети для українського суспільства — безпека держави, стабільність у нашій державі та захист української демократії та свободи.

"В історії кожної держави постають відповідальні моменти, які дають поштовх до прийняття одних з найважливіших питань, особливо на зовнішні виклики для нації… Я закликаю всіх співвітчизників до спокою та прошу все українське суспільство об’єднатися навколо національних цінностей та української державності", — зазначив третій президент.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Тиждень інтенсивної дипломатії. Як іноземні візити допоможуть зміцнити безпеку України

Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу