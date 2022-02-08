"Прошу все українське суспільство об’єднатися". Ющенко звернувся до українців

Третій президент України (2005-2010) Віктор Ющенко закликав українців об’єднатися на тлі агресії Росії. Таку заяву він розмістив у Facebook.
"Ми переживаємо сьогодні важкі часи, але я переконаний, величаві та знакові. Як ніколи раніше, сьогодні потрібна наша єдність, наша консолідованість у питанні створення сильної України. Наша сила — це єдність навколо рідної держави. Держава не будується завтра чи післязавтра — держава будується сьогодні!", — вважає Ющенко.
Він перерахував три пріоритети для українського суспільства — безпека держави, стабільність у нашій державі та захист української демократії та свободи.
"В історії кожної держави постають відповідальні моменти, які дають поштовх до прийняття одних з найважливіших питань, особливо на зовнішні виклики для нації… Я закликаю всіх співвітчизників до спокою та прошу все українське суспільство об’єднатися навколо національних цінностей та української державності", — зазначив третій президент.
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Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що біля кордонів України перебувають близько 115 тисяч російських військових включно з контингентом у Білорусі та окупованому Криму. А проте, за даними Києва, Москва поки не формує ударні групи для вторгнення в Україну.
- За даними Financial Times, під час перемовин у Москві президент Франції Еммануель Макрон домовився з російським візаві Володимиром Путіним, що Москва відведе війська з Білорусі після завершення там спільних військових навчань і потім не вдаватиметься до подібних маневрів.
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