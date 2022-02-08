У Покровську на пожежі загинув чоловік та двоє дітей

У Донецькій області під час пожежі в приватному будинку загинуло троє людей. Про це повідомила начальниця відділу зв'язків ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.

"8 лютого о 02:32 надійшла інформація про пожежу у приватному житловому будинку в Покровську на вулиці Руднєва. Під час розвідки та гасіння пожежі рятувальники виявили тіла 3-х загиблих осіб", — повідомила Вероніка Бахал.

Речниця додала, що загинуло двоє дітей, дівчинка та хлопчик 2020 та 2009 років народження, та чоловік 1987 року народження.

Вероніка Бахал зазначила, що внаслідок пожежі жінку 1980 року народження було госпіталізовано до лікарні.

За даними речниці, попередня причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

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