У Краматорську під час пожежі прикордонник врятував родину переселенців

У Краматорську прикордонник врятував під час пожежі чотирьох людей. Родину переселенців витягав із палючого будинку разом із господарем. Пожежа сталася через вибух газового балона. Отруєння чадним газом отримала господарка з двома дітьми, її мати переломи. У чоловіка 50% опіків тіла. Про це повідомляє журналістка Суспільного.

37-річний переселенець з Луганщини Віталій отримав опіки при пожежі у власному будинку. Він 6 днів у лікарні. Весь цей час його лікують в опіковому відділенні Краматорська.

За словами завідувача опікового відділення Краматорської міської лікарні №3 Олега Андрєєва, чоловіка прооперували.

"Зроблено операцію на кректомію. Рани, що були у нього, закриті штучною шкірою, ксеношкірою. Хворий стабільний", — зазначив лікар.

Травмований під час пожежі господар будинку Віталій Жуков розповів, що 27 січня вибухнув газовий балон у його будинку на вулиці Аероклубній.

"Чую хлопок, пух. І шипіти почало. Я дивлюсь кран весь побілів. Я почав його швидко перекривати. Але не встиг перекрити, там півтора, або один виток може залишився, щоб закрити його до кінця. І стався спалах, бо газ пішов на котел. Я вискочив надвір уже обгорівшим", — розповів переселенець з Луганщини Віталій Жуков.

Господарка будинку Анастасія Жукова розповіла журналістам, що під час пожежі вона з дітьми не змогла вийти з будинку.

"У нас на всіх вікнах ґрати. Діти плакали, я побігла до них. Дим здійнявся на верхній поверх. Ми рятувалися, ми відкрили вікно, я дітей у вікно висунула, щоб вони дихали. А чоловік він почав зривати дах, коли нам залишилися буквально вже хвилини. Він нас витяг", — розказала Жукова.

Військовослужбовець Краматорського прикордонного загону Андрій Пересада розповів журналістам Суспільного, що коли повертався зі служби, то побачив палаючий будинок сусіда.

За його словами, без вагань заліз на дах, де господар зривав шифер.

"Взяв драбину, піднявся спочатку на перший поверх, потім переставив її на другий поверх, і вже звідти сусід спочатку подав дітей, я їх спустив, потім жінку, я її теж спустив на перший поверх", — додав Андрій Пересада.

Будинок переселенців після пожежі, фото: Суспільне Донбас Будинок переселенців після пожежі, фото: Суспільне Донбас

Господарка будинку та переселенка з Донецька Анастасія Жукова розповіла, що її з доньками із лікарні, де пролежали з отруєнням чадним газом, виписали учора. Її мати лишається у травматології.

За словами переселенки Анастасії, будинок був єдиною оселею, що мала родина після переїзду з окупованої території. Облаштовували житло з 2017 року.

"Діти одужують після реанімації. Були у педіатра. Нам потрібні гроші на лікування. Дякую людям, допомогли, відгукнулися з речами. Продукти потрібні, крупи, цукор. Нас знайомий тимчасово поселив у себе вдома", — додала Жукова.

Що відомо

22-річного військового Андрія, за його вчинок, командування зробило подання на державну нагороду.

Андрій з Харківщини. Пішов на службу та підписав контракт з Державною прикордонною службою тільки-но виповнилося 18.

У Краматорському прикордонному загоні служить 4,5 роки.

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