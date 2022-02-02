Використання пінопластів та синтетичних утеплювальних матеріалів також може підвищувати пожежну небезпеку. Про це в ефірі програми "Сьогодні.Головне" розповів директором агенції незалежного інспектування у сфері пожежної безпеки Сергій Маркін.

"Якщо будівля до 26,5 метрів у висоту, то дозволяється використовувати утеплювачі групи низької горючості. Оскільки виробники й постачальники часто використовують інші маркування та інші назви, які збивають з пантелику кінцевих споживачів. Виробники вказують такі матеріали в документах, як самозатухаючи, чи не горючі матеріали", — розповів Сергій Маркін.

"Якщо розглядати випадок який стався у Краматорську, то вогнегасник здатен загасити газовий балон з якого вирвалось полум'я. Але є багато факторів, який впливає на ефективність. Це тип вогнегасника, речовина, обсяг та час використання", — розповів Сергій Маркін.

Як перевірити газову систему на пожежну безпеку

За словами Сергія Маркіна, людина самотужки навряд чи зможе перевірити газове обладнання на відповідність нормам протилежної безпеки. Може лише перевірити маркування, документацію, якщо там зазначені терміни обслуговування та перевірок. Усі інші перевірки він радить проводити фахівцям.

"Випадки вибуху газового балона трапляються досить часто. Декілька днів тому у Запоріжжі, є травмовані й загиблі. Це досить розповсюджене явище у теперішній час", — розповів Сергій Маркін.

Сергій додав, що це пов'язано з порушення правил безпеки у систем газопостачання, правил пожежної безпеки, а також порушення норм облаштування побутових газових приладів і їх розміщення. У приватному секторі ці норми дуже погано контролюються.

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Що відомо

За минулий тиждень на Донеччині сталось 36 пожеж. 6 людей загинули, 7 отримали травми, з них 2 дітей.

З початку року на Луганщині виникло 67 пожеж, з них 54 в житловому секторі, на пожежах загинуло 8 людей, 2 було врятовано.

Найчастіша причина виникнення пожеж - це порушення правил пічного опалення, перевантаження електромереж та використання саморобних і несправних електронагрівальних приладів. За даними рятувальників, у зимовий період зростає показник загибелі людей на пожежах у житловому секторі.

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