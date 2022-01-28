Що таке добровільна пожежна дружина та коли створять першу на Донеччині

У лютому на території Мирнинської територіальної громади Волноваського району рятувальники сформують першу добровільну пожежну дружину, де є авто, яке обладнаний для гасіння пожеж, мотопомпа та місцеві жителі, які виявили бажання вступити до протипожежної дружини. Про це під час ефіру програми "Сьогодні.Головне" на телеканалі "UA:Донбас" повідомив головний інспектор відділу контролю за системами протипожежного захисту ГУ ДСНС Донеччини Андрій Сологуб.

За словами Сологуба, у 2021 році на території Донецької області сталось 4346 пожеж, у яких загинуло 126 людей з них троє дітей. Травми отримали 79 людей.

Сологуб додав, що від початку року сталось 157 пожеж внаслідок, яких загинуло 14 людей та 10 отримали травми.

"За статистикою в сільській місцевості виникає 20% від загальної кількості пожеж. Головною причиною є віддаленість населеного пункту від державного пожежно-рятувального підрозділу у зв'язку з цим збільшується час прибуття рятувальників на місце виклику", — розповів Андрій Сологуб.

Він додав, що одним з варіантів розв'язання цієї проблеми є створення пожежної охорони та формування суспільної свідомості у громадян у сфері пожежної безпеки та залучення людей до діяльності попередження пожеж.

За словами Сологуба, подібні команди добровольців є в США, Швеції, Польщі. У дружин у Польщі в цих країнах є м’які іграшки, які служать для заспокоєння дітей. Це для того, аби дитина не злякалася рятувальника, коли її потрібно евакуювати.

Що таке добровільна пожежна дружина

Добровільна пожежна дружина – це добровольці, які здатні ліквідувати пожежу на початковому етапі.

Функції добровольців

Запобігання пожежам, організації їх гасіння, здійснення громадського контролю за додержанням установлених законодавством вимог пожежної безпеки, сприяння і надання допомоги пожежно-рятувальним підрозділам, проведення роз'яснювальної роботи серед працівників підприємств.

Як створити пожежну дружину та хто може долучитись до неї

До команди добровольців можуть долучитись всі охочі віком від 21 до 60 років. Вони мають подати заявку на вступ та пройти спеціальне навчання – освоїти першочергові навички гасіння пожежі. Команди створюються на базі підприємств, або за рішенням місцевого самоврядування з-поміж жителів населеного пункту.

Фінансування команд та страхування

Фінансування дружини здійснюється за кошти місцевого самоврядування та установа на базі, якої створили дружину.

Страхування членів пожежної дружини підлягають особистому страхуванню на випадок загибелі, поранення, захворювання, одержаного під час ліквідації пожежі або наслідків аварії.

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Що відомо

15 вересня 2016 року почали реформу ДСНС. Наразі триває її третій етап в межах якого формують команди пожежників-добровольців у громадах. Згідно реформи професійні пожежники становитимуть ядро, а навчені добровольці приходитимуть їм на допомогу.

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